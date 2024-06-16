П'ять факторів капітуляції РФ — Подоляк озвучив деталі

Михайло Подоляк. Фото: Офіс президента України

Сталий мир для України може настати лише через поразку та капітуляцію Росії, а не через тимчасове та фіктивне перемир’я. Такий момент пояснюється п'ятьма факторами.

Про це заявив радник Офісу президента України Михайло Подоляк у своєму блозі в Telegram, у неділю, 16 лютого.

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П'ять факторів миру для України за версією Подоляка

На його думку, справжній мир "не може бути досягнутий ціною поступок агресору", оскільки призведе до катастрофи.

Тому, за версією Подоляка існують п'ять головних факторів, чому Росія має програти:

Перше. Кремль поновить бойові дії навіть після підписання перемир'я ;

Кремль поновить бойові дії навіть після підписання перемир'я Друге . ⁠Росія, уклавши перемир'я, буде поводитися ще більш зухвало;

. ⁠Росія, уклавши перемир'я, буде поводитися ще більш зухвало; Третє. ⁠Тимчасове перемир’я змусить світ визнати ТОТ територіями РФ, а не України

⁠Тимчасове перемир’я змусить світ визнати ТОТ територіями РФ, а не України Четверте. Росія вимагатиме від України не вступати в НАТО, для збільшення свого впливу;

Росія вимагатиме від України не вступати в НАТО, для збільшення свого впливу; П'яте. ⁠Справжнє відновлення України починається виключно після деокупації Криму, Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.

"Це дасть РФ надію та можливість утримувати Україну у своїй орбіті впливу. І це позбавляє будь-якого сенсу такі концепції, як "суверенітет" та "суб’єктність". Це абсолютний нонсенс для сучасного світу. Мільйони громадян, у яких просто зараз Росія краде майно, житло, бізнеси, не зможуть повернутися", — резюмував Подоляк.

Скриншот допису Подоляка

Нагадаємо, раніше глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Росія може взяти участь у другому Глобальному саміті миру, але за умови відсутності нав'язувань Києву Мінських та Будапештських угод.

Водночас президент Фінляндії Александер Стубб закликав Китай здійснити головну роль для припинення війни в Україні, оскільки тільки Пекін може примусити Москву вивести російську армію з України.