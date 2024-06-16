Пять факторов капитуляции РФ — Подоляк озвучил детали

В Офисе президента назвали пять ключевых пунктов для важности капитуляции РФ
Устойчивый мир для Украины может наступить только из-за поражения и капитуляции России, а не из-за временного и фиктивного перемирия. Такой момент объясняется пятью факторами.
Об этом заявил советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк в своем блоге в Telegram, в воскресенье, 16 февраля.
Пять факторов мира для Украины по версии Подоляка
По его мнению, настоящий мир "не может быть достигнут ценой уступок агрессору", поскольку приведет к катастрофе.
Поэтому, по версии Подоляка, существуют пять главных факторов, почему Россия должна проиграть:
- Первый. Кремль возобновит боевые действия даже после подписания перемирия;
- Второй. Россия, заключив перемирие, будет вести себя еще более дерзко;
- Третий. Временное перемирие заставит мир признать ТОТ территориями РФ, а не Украины
- Четвертый. Россия потребует от Украины не вступать в НАТО для увеличения своего влияния;
- Пятый. Настоящее восстановление Украины начинается исключительно после деоккупации Крыма, Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.
"Это даст РФ надежду и возможность удерживать Украину в своей орбите влияния. И это лишает всякого смысла таких концепций, как "суверенитет" и "субъектность". Это абсолютный нонсенс для современного мира. Миллионы граждан, у которых прямо сейчас Россия ворует имущество, жилье, бизнесы, не смогут вернуться", — резюмировал Подоляк.
Напомним, ранее глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Россия может принять участие во втором Глобальном саммите мира, но при отсутствии навязываний Киеву Минских и Будапештских соглашений.
В то же время, президент Финляндии Александер Стубб призвал Китай осуществить главную роль для прекращения войны в Украине, поскольку только Пекин может заставить Москву вывести российскую армию из Украины.
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