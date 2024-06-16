Пять факторов капитуляции РФ — Подоляк озвучил детали

Михаил Подоляк. Фото: Офис президента Украины

Устойчивый мир для Украины может наступить только из-за поражения и капитуляции России, а не из-за временного и фиктивного перемирия. Такой момент объясняется пятью факторами.

Об этом заявил советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк в своем блоге в Telegram, в воскресенье, 16 февраля.

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Пять факторов мира для Украины по версии Подоляка

По его мнению, настоящий мир "не может быть достигнут ценой уступок агрессору", поскольку приведет к катастрофе.

Поэтому, по версии Подоляка, существуют пять главных факторов, почему Россия должна проиграть:

Первый. Кремль возобновит боевые действия даже после подписания перемирия ;

Кремль возобновит боевые действия даже после подписания перемирия Второй . ⁠Россия, заключив перемирие, будет вести себя еще более дерзко;

. ⁠Россия, заключив перемирие, будет вести себя еще более дерзко; Третий. ⁠Временное перемирие заставит мир признать ТОТ территориями РФ, а не Украины

⁠Временное перемирие заставит мир признать ТОТ территориями РФ, а не Украины Четвертый. Россия потребует от Украины не вступать в НАТО для увеличения своего влияния;

Россия потребует от Украины не вступать в НАТО для увеличения своего влияния; Пятый. ⁠Настоящее восстановление Украины начинается исключительно после деоккупации Крыма, Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

"Это даст РФ надежду и возможность удерживать Украину в своей орбите влияния. И это лишает всякого смысла таких концепций, как "суверенитет" и "субъектность". Это абсолютный нонсенс для современного мира. Миллионы граждан, у которых прямо сейчас Россия ворует имущество, жилье, бизнесы, не смогут вернуться", — резюмировал Подоляк.

Скриншот поста Подоляка

Напомним, ранее глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Россия может принять участие во втором Глобальном саммите мира, но при отсутствии навязываний Киеву Минских и Будапештских соглашений.

В то же время, президент Финляндии Александер Стубб призвал Китай осуществить главную роль для прекращения войны в Украине, поскольку только Пекин может заставить Москву вывести российскую армию из Украины.