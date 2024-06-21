Подоляк пояснив, що вплинуло на рішення США дозволити Україні бити по рф

Украинские военные с американским оружием. Иллюстративное фото Фото: president.gov.ua

Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк объяснил, что повлияло на решение Соединенных Штатов Америки разрешить Украине бить по территории России. По его словам, это из-за "неадекватности" российского руководства.

Об этом чиновник сказал в эфире телемарафона "Единые новости" в пятницу, 21 июня.

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Причина в российской политической элите

"Если раньше эта неадекватность воспринималась как особенность российской внешней политики, то сегодня очевидно, что это болезненные реакции от представителей российской политической элиты, которые будут масштабироваться", — заявил Подоляк.

Советник главы ОП привел пример подписания Россией соглашения с КНДР, которое "ломает баланс сил в мире в целом и будет иметь последствия не только для войны в Украине, но и для других регионов".

Напомним, советник по вопросам национальной безопасности Соединенных Штатов Америки Джейк Салливан заявил, что Украина может наносить удары американским оружием "в любом месте" на территории России. По его словам, речь идет не только о вражеских силах на границе Харьковской области.

Как известно, администрация президента США Джо Байдена в конце мая негласно предоставила Украине разрешение наносить удары по территории России. Однако тогда это касалось исключительно защиты Харьковской области. Также в США не считают, что это приведет к эскалации на фронте.

Кроме того, недавно Салливан заявил, что ВСУ уже воспользовалась частичным разрешением США наносить удары по военным объектам на территории России. В то же время старший аналитик Института Гудзона Люк Коффи считает, что благодаря разрешению США избивать вглубь РФ Украина может изменить правила войны и вернуть себе силовое преимущество.