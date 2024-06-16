Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow В Німеччині попрощалися з загиблою 9-річною українкою — батько дівчинки зробив заяву arrow

В Німеччині попрощалися з загиблою 9-річною українкою — батько дівчинки зробив заяву

16 червня 2024 19:06
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Вбивство 9-річної українки у Німеччині — в Дебельні попрощалися з дівчинкою
Покладання квітів до міської ратуші Дебельна, де жила дівчинка. Фото: мерія Дебельна
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

В німецькому Дебельні попрощалися з 9-річною українкою Валерією, яку знайшли вбитою 3 червня. Віддати шану дитині зібралося 2500 людей.

Про це повідомляє Bild з посиланням на мерію міста.

Читайте також:

В Німеччині попрощалися з вбитою дитиною з України

Мер міста Свен Лібхаузер під час церемонії подякував усім причетним до інтенсивного пошуку дівчинки, а також містянам за участь та готовність допомогти.

вбивство у німеччині
Прощання з Валерією. Джерело: мерія Дебельна

Церковна громада Дебельна дозволила відвідувачам запустити повітряні кульки. Багато людей поклали квіти та запалили свічки біля міської ради.

вбивство дитини у Німеччині
Свен Лібхаузер спостерігає за запуском повітряних кульок. Джерело: мерія Дебельна

Тим часом 32-річний батько загиблої дівчинки, Роман, їде з Дніпропетровської області до Німеччини. В коментарі німецьким журналістам, він заявив, що Валерія разом з мамою виїхала до Німеччини під час війни, а він залишився в Україні, і пішов на фронт. Після зникнення доньки його звільнили від служби, щоб він зміг зібрати всі документи для поїздки до Німеччини. Тепер військовий хоче забрати її в Україну, та поховати там.

За його словами, він хоче також поговорити з поліцією на місці, та сподівається отримати відповіді.

"Я, чесно кажучи, боюся туди йти. Я їду до Дебельна, у мене ще 300 чи 400 кілометрів", — сказав Роман.

Вбивство дитини у Німеччині — що відомо

Нагадаємо, раніше в Німеччині оголосили Валерію оголосили у розшук, коли дівчинка зникла у понеділок дорогою до школи. Та згодом виявилося, що дитина мертва: її тіло знайшли в лісі у Саксонії.

Тоді німецькі правоохоронці оголосили в розшук двох підозрюваних, серед яких — коханець матері загиблої дитини, який хотів створити стосунки із матір'ю Валерії, але, отримавши відмову, пообіцяв "зруйнувати їй життя".

Інший же українець з Дніпропетровської області заявив про свою непричетність до вбивства через наявність алібі, оскільки в момент скоєння злочину перебував за кордоном у стоматолога. 

вбивство
Кримінал
українці
Німеччина
похорон
діти

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

23:45 Ще одну категорію чоловіків зобов'язали з'явитися до ТЦК — у чому причина

12 червня 2024
Новина з відео

23:28 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

10 червня 2024

22:59 За місяць, як за пів року — нардеп розкрив кількість мобілізованих чоловіків

3 червня 2024

20:05 Розвернулися на 180 градусів — Кулеба про те, як ряд країн переосмислили свою позицію щодо України

9 червня 2024

19:07 Мобілізація в Україні — чи підлягає призову чоловік з гіпертонією

08:31 Багатодітні батьки в Україні можуть втратити відстрочку від мобілізації — яка причина

13 червня 2024

06:44 Де служитимуть колишні "обмежено придатні" — українцям дали роз'яснення

12 червня 2024

00:00 Військовий 3-ї ОШБр розповів, кого з мобілізованих відправляють в піхоту

5 червня 2024

14:17 Чи задоволені українці Зеленським — КМІС провів масштабне опитування

3 червня 2024
Новина з відео

18:40 П'ять категорій українців мобілізуватимуть вже у червні — хто втратив відстрочку