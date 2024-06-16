Вбивство 9-річної українки у Німеччині — в Дебельні попрощалися з дівчинкою

Покладання квітів до міської ратуші Дебельна, де жила дівчинка. Фото: мерія Дебельна

В німецькому Дебельні попрощалися з 9-річною українкою Валерією, яку знайшли вбитою 3 червня. Віддати шану дитині зібралося 2500 людей.

Про це повідомляє Bild з посиланням на мерію міста.

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Мер міста Свен Лібхаузер під час церемонії подякував усім причетним до інтенсивного пошуку дівчинки, а також містянам за участь та готовність допомогти.

Прощання з Валерією. Джерело: мерія Дебельна

Церковна громада Дебельна дозволила відвідувачам запустити повітряні кульки. Багато людей поклали квіти та запалили свічки біля міської ради.

Свен Лібхаузер спостерігає за запуском повітряних кульок. Джерело: мерія Дебельна

Тим часом 32-річний батько загиблої дівчинки, Роман, їде з Дніпропетровської області до Німеччини. В коментарі німецьким журналістам, він заявив, що Валерія разом з мамою виїхала до Німеччини під час війни, а він залишився в Україні, і пішов на фронт. Після зникнення доньки його звільнили від служби, щоб він зміг зібрати всі документи для поїздки до Німеччини. Тепер військовий хоче забрати її в Україну, та поховати там.

За його словами, він хоче також поговорити з поліцією на місці, та сподівається отримати відповіді.

"Я, чесно кажучи, боюся туди йти. Я їду до Дебельна, у мене ще 300 чи 400 кілометрів", — сказав Роман.

Вбивство дитини у Німеччині — що відомо

Нагадаємо, раніше в Німеччині оголосили Валерію оголосили у розшук, коли дівчинка зникла у понеділок дорогою до школи. Та згодом виявилося, що дитина мертва: її тіло знайшли в лісі у Саксонії.

Тоді німецькі правоохоронці оголосили в розшук двох підозрюваних, серед яких — коханець матері загиблої дитини, який хотів створити стосунки із матір'ю Валерії, але, отримавши відмову, пообіцяв "зруйнувати їй життя".

Інший же українець з Дніпропетровської області заявив про свою непричетність до вбивства через наявність алібі, оскільки в момент скоєння злочину перебував за кордоном у стоматолога.