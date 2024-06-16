Убийство 9-летней украинки в Германии — в Дебельне попрощались с девочкой

Возложение цветов в городскую ратушу Дебельная, где жила девочка. Фото: мэрия Дебельная

В немецком Дебельне простились с 9-летней украинкой Валерией , которую нашли убитой 3 июня. Почтить ребенку собралось 2500 человек.

Об этом сообщает Bild со ссылкой на мэрию города .

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Мэр города Свен Либхаузер во время церемонии поблагодарил всех причастных к интенсивному поиску девочки, а также горожанам за участие и готовность помочь.

Прощание с Валерией. Источник: мэрия Дебельна

Церковная община Дебельна позволила посетителям запустить шары. Многие возложили цветы и зажгли свечи возле городского совета.

Свен Либхаузер наблюдает за запуском воздушных шаров. Источник: мэрия Дебельна

Тем временем 32-летний отец погибшей девочки Роман едет из Днепропетровской области в Германию. В комментарии немецким журналистам он заявил, что Валерия вместе с мамой выехала в Германию во время войны, а он остался в Украине, и ушел на фронт. После исчезновения дочери его уволили от службы, чтобы он смог собрать все документы для поездки в Германию. Теперь военный хочет забрать ее в Украину и похоронить там.

По его словам, он хочет также поговорить с полицией на месте и надеется получить ответы.

"Я, честно говоря, боюсь туда идти. Я еду в Дебельн, у меня еще 300 или 400 километров", - сказал Роман.

Убийство ребенка в Германии - что известно

Напомним, ранее в Германии объявили Валерию объявили в розыск, когда девочка скрылась в понедельник по дороге в школу. Но потом оказалось, что ребенок мертв: его тело нашли в лесу в Саксонии.

Тогда немецкие правоохранители объявили в розыск двух подозреваемых , среди которых любовник матери погибшего ребенка, который хотел создать отношения с матерью Валерии, но, получив отказ, пообещал "разрушить ему жизнь".

Другой же украинец из Днепропетровской области заявил о своей непричастности к убийству из-за наличия алиби, поскольку в момент совершения преступления находился за границей у стоматолога.