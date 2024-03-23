Урсула фон дер Ляєн відреагувала на теракт ТРЦ Крокус 22 березня

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. Фото ілюстративне: Reuters

Очільниця Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн засудила терористичну атаку на відвідувачів торгівельно-розважального центру "Крокус" в Москві. Вона нагадала, що відповідальність за ці вбивства взяло на себе терористичне угруповання Ісламська держава.



Про це глава Єврокомісії написала на своїй сторінці в Twitter в суботу, 23 березня.

Урсула фон дер Ляєн засудила теракт

Пост Урсули фон дер Ляєн. Фото: скриншот

"Я рішуче засуджую терористичну атаку на мирних жителів у "Крокус Сіті Холі" в Москві, відповідальність за яку взяла Ісламська держава", — написала глава Єврокомісії.

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Вона додала, що її думки перебувають з жертвами та їхніми родинами в цей трагічний час.

Стрілянина у ТРЦ "Крокус"

Раніше ми повідомляли, що у Москві у п'ятницю, 22 березня, в торговельному центрі "Крокус" сталася стрілянина. Федеральна служба безпеки Росії звинуватила Україну в причетності до теракту.

Також в Центрі протидії дезінформації заявили, що стрілянина в московському ТЦ могла бути операцією російських спецслужб, аби звинуватити Україну.

Крім того, влада РФ звинувачує у вчиненні стрілянини у московському торговому центрі "Крокус" громадян Таджикистану. У МЗС країни заперечили цю інформацію.