Урсула фон дер Ляєн відреагувала на теракт ТРЦ Крокус 22 березня

Урсула фон дер Ляєн відреагувала на теракт у Москві
Очільниця Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн засудила терористичну атаку на відвідувачів торгівельно-розважального центру "Крокус" в Москві. Вона нагадала, що відповідальність за ці вбивства взяло на себе терористичне угруповання Ісламська держава.
Про це глава Єврокомісії написала на своїй сторінці в Twitter в суботу, 23 березня.
Урсула фон дер Ляєн засудила теракт
"Я рішуче засуджую терористичну атаку на мирних жителів у "Крокус Сіті Холі" в Москві, відповідальність за яку взяла Ісламська держава", — написала глава Єврокомісії.
Вона додала, що її думки перебувають з жертвами та їхніми родинами в цей трагічний час.
Стрілянина у ТРЦ "Крокус"
Раніше ми повідомляли, що у Москві у п'ятницю, 22 березня, в торговельному центрі "Крокус" сталася стрілянина. Федеральна служба безпеки Росії звинуватила Україну в причетності до теракту.
Також в Центрі протидії дезінформації заявили, що стрілянина в московському ТЦ могла бути операцією російських спецслужб, аби звинуватити Україну.
Крім того, влада РФ звинувачує у вчиненні стрілянини у московському торговому центрі "Крокус" громадян Таджикистану. У МЗС країни заперечили цю інформацію.
Читайте Новини.LIVE!