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Урсула фон дер Ляєн відреагувала на теракт у Москві

23 березня 2024 13:38
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Урсула фон дер Ляєн відреагувала на теракт ТРЦ Крокус 22 березня
Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. Фото ілюстративне: Reuters
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Очільниця Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн засудила терористичну атаку на відвідувачів торгівельно-розважального центру "Крокус" в Москві. Вона нагадала, що відповідальність за ці вбивства взяло на себе терористичне угруповання Ісламська держава.
 
Про це глава Єврокомісії написала на своїй сторінці в Twitter в суботу, 23 березня.

Урсула фон дер Ляєн засудила теракт

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн відреагувала на криваві події у Підмосков'ї - фото 1
Пост Урсули фон дер Ляєн. Фото: скриншот

"Я рішуче засуджую терористичну атаку на мирних жителів у "Крокус Сіті Холі" в Москві, відповідальність за яку взяла Ісламська держава", — написала глава Єврокомісії.

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Вона додала, що її думки перебувають з жертвами та їхніми родинами в цей трагічний час.

Стрілянина у ТРЦ "Крокус"

Раніше ми повідомляли, що у Москві у п'ятницю, 22 березня, в торговельному центрі "Крокус" сталася стрілянина. Федеральна служба безпеки Росії звинуватила Україну в причетності до теракту.

Також в Центрі протидії дезінформації заявили, що стрілянина в московському ТЦ могла бути операцією російських спецслужб, аби звинуватити Україну.

Крім того, влада РФ звинувачує у вчиненні стрілянини у московському торговому центрі "Крокус" громадян Таджикистану. У МЗС країни заперечили цю інформацію.

теракт
Урсула фон дер Ляєн
Росія

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