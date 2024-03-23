Урсула фон дер Ляен отреагировала на теракт ТРЦ Крокус 22 марта

Урсула фон дер Ляйен отреагировала на теракт в Москве
Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен осудила террористическую атаку на посетителей торгово-развлекательного центра "Крокус" в Москве. Она напомнила, что ответственность за эти убийства взяло на себя террористическую группировку Исламское государство.
Об этом глава Еврокомиссии написала на своей странице в Twitter в субботу, 23 марта.
Урсула фон дер Ляйен осудила теракт
"Я решительно осуждаю террористическую атаку на мирных жителей в "Крокус Сити Холле" в Москве, ответственность за которую взяло Исламское государство", — написала глава Еврокомиссии.
Она добавила, что ее мысли пребывают с жертвами и их семьями в это трагическое время.
Стрельба в ТРЦ "Крокус"
Ранее мы сообщали, что в Москве в пятницу, 22 марта, в торговом центре "Крокус" произошла стрельба. Федеральная служба безопасности России обвинила Украину в причастности к теракту.
Также в Центре противодействия дезинформации заявили, что стрельба в московском ТЦ могла быть операцией российских спецслужб, чтобы обвинить Украину.
Кроме того, власти РФ обвиняют в совершении стрельбы в московском торговом центре "Крокус" граждан Таджикистана. В МИДе страны опровергли эту информацию.
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