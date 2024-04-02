Умєров отримав найменшу зарплатню серед чиновників за 2023 рік — які доходи міністра

Рустем Умєров. Фото: ОП

Міністр оборони Рустем Умєров посів останнє місце у рейтингу за розміром зарплати за 2023 рік. Чиновник заробив понад 400 тисяч гривень.

Відповідний рейтинг оприлюднив портал "Слово і діло".

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Скільки заробляє Умєров

Так, згідно з оприлюдненими доходами, Умєров посів останнє місце, заробивши всього 442,3 тисячі гривень. Однак, варто відзначити, що посаду міністра він обійняв лише на початку вересня 2023 року.

Водночас, у рейтингу лідирує міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Він за 2023 рік отримав 1 мільйон 368,7 тисяч гривень.

Рейтинг зарплат. Фото: Слово і Діло

Що ще варто знати про зарплати урядовців

Нагадаємо, міністр юстиції Денис Малюська посів друге місце у рейтингу за розміром зарплати за 2023 рік. Посадовець заробив понад 1 мільйон гривень.

Раніше ми повідомляли про розмір річної заробітної плати міського голови Києва Віталія Кличка. Мер столиці за 2023 рік задекларував значний дохід, автомобілі, нерухомість та коштовні речі.

Додамо, у 2023 році прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заробив майже мільйон гривень. Його дружина Катерина заробила 7,8 мільйона гривень.

Також свою декларацію про доходи та витрати за 2023 рік оприлюднив президент Володимир Зеленський. Глава держави задекларував десятки мільйонів гривень доходів та витрат.