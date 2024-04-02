Умеров получил наименьшую зарплату среди чиновников за 2023 год — какие доходы министра

Рустем Умеров. Фото: ОП

Министр обороны Рустем Умеров занял последнее место в рейтинге по размеру зарплаты за 2023 год. Чиновник заработал более 400 тысяч гривен.

Соответствующий рейтинг обнародовал портал "Слово и дело".

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Сколько зарабатывает Умеров

Так, согласно обнародованным доходам, Умеров занял последнее место, заработав всего 442,3 тысячи гривен. Однако следует отметить, что должность министра он занял только в начале сентября 2023 года.

В то же время, в рейтинге лидирует министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Он за 2023 год получил 1 миллион 368,7 тысячи гривен.

Рейтинг зарплат. Фото: Слово и Дело

Что еще стоит знать о зарплатах чиновников

Напомним, министр юстиции Денис Малюська занял второе место в рейтинге по размеру зарплаты за 2023 год. Чиновник заработал более 1 миллиона гривен.

Ранее мы сообщали о размере годовой заработной платы городского головы Киева Виталия Кличко. Мэр столицы за 2023 задекларировал значительный доход, автомобили, недвижимость и ценные вещи.

В 2023 году премьер-министр Украины Денис Шмигаль заработал почти миллион гривен. Его жена Екатерина заработала 7,8 миллионов гривен.

Также свою декларацию о доходах и расходах за 2023 год обнародовал президент Владимир Зеленский. Глава государства задекларировал десятки миллионов гривен доходов и расходов.