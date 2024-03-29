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Зеленський оприлюднив декларацію про доходи за 2023 рік — деталі

29 березня 2024 20:41
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Зеленський оприлюднив декларацію про доходи за 2023 рік — деталі
Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента України
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Президент України Володимир Зеленський оприлюднив декларацію про доходи та витрати за 2023 рік. Глава держави задекларував десятки мільйонів гривень доходів та витрат.

Про це повідомляє Офіс президента України.

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Зеленський оприлюднив декларацію за 2023 рік

Згідно з декларацією, доходи Зеленського та його родини становили 12 млн 423 тис. 008 грн, зокрема дохід від продажу ОВДП — 7 млн 455 тис. 972 грн.

Зеленський оприлюднив декларацію про доходи за 2023 рік — деталі
Декларація Зеленського. Джерело: НАЗК

Торік доходи родини президента, як повідомляється, переважно складалися із заробітної платні, відсотків банку та доходу від надання нерухомості в оренду. Загальна сума становила 4 млн 967 тис. 036 грн.

"Збільшення доходів у порівнянні з минулим роком відбулося у зв’язку з відновленням орендних платежів", — йдеться в повідомленні ОП.

Додатково зазначається, що залишок грошей родини Зеленського на кінець минулого року зменшився майже на 2 млн 800 тис. грн. Натомість інших суттєвих змін  щодо активів, нерухомого майна та транспорту торік не відбулося.

Зеленський оприлюднив декларацію про доходи за 2023 рік — деталі
Джерело: Офіс президента України

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський звільнив двох заступників голови ОП Андрія Єрмака: Андрія Смирнова та Олексія Дніпрова.

Також глава держави відреагував на петицію щодо обмеження доступу до онлайн-казино, яка зібрала 25 тисяч голосів протягом дня, підкресливши важливість цієї теми та наміри розглянути це питання урядом.

Володимир Зеленський
декларація
нерухомість
гроші
Україна

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