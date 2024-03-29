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Зеленский обнародовал декларацию о доходах за 2023 год — детали

29 марта 2024 20:41
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Илья Рябинин
редактор
Зеленский обнародовал декларацию о доходах за 2023 год — детали
Владимир Зеленский. Фото: Офис президента Украины
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Президент Украины Владимир Зеленский обнародовал декларацию о доходах и расходах за 2023 год. Глава государства задекларировал десятки миллионов гривен доходов и расходов.

Об этом сообщает Офис президента Украины.

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Зеленский обнародовал декларацию за 2023 год

Согласно декларации, доходы Зеленского и его семьи составляли 12 млн 423 тыс. 008 грн, в том числе доход от продажи ОВГЗ — 7 млн 455 тыс. 972 грн.

В прошлом году доходы семьи президента, как сообщается, преимущественно состояли из заработной платы, процентов банка и дохода от предоставления недвижимости в аренду. Общая сумма составила 4 млн. 967 тыс. 036 грн.

"Увеличение доходов по сравнению с прошлым годом произошло в связи с возобновлением арендных платежей", — говорится в сообщении ОП.

Зеленский обнародовал декларацию о доходах за 2023 год — детали
Источник: Офис президента Украины

Дополнительно отмечается, что остаток денег семьи Зеленского к концу прошлого года уменьшился почти на 2 млн 800 тыс. грн. Другие существенные изменения в отношении активов, недвижимого имущества и транспорта в прошлом году не произошло.

Напомним, ранее Владимир Зеленский уволил двух заместителей главы ОП, Андрея Ермака: Андрея Смирнова и Алексея Днепрова.

Также глава государства отреагировал на петицию по ограничению доступа к онлайн-казино, собравшей 25 тысяч голосов в течение дня, подчеркнув важность этой темы и намерения рассмотреть этот вопрос правительством.

Владимир Зеленский
декларация
недвижимость
деньги
Украина

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