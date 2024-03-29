Зеленський відреагував на петицію про обмеження роботи онлайн-казино

Володимир Зеленський. Фото: скриншот

Президент України Володимир Зеленський відреагував на петицію, яка стосується обмеження доступу до онлайн-казино, яка зібрала 25 тисяч голосів пртягом дня. Глава держави підкреслив важливість цієї теми та намір розглянути питання урядом.

Про це Президент України Володимир Зеленський написав в своєму Telegram-каналі.

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"Сьогодні дуже швидко зібрала необхідні голоси петиція щодо тематики казино — онлайн-платформ гральних. Про те, як це поширено і як це впливає на частину суспільства", — зазначив президент.

Зеленський також доручив керівникам відомств, зокрема голові Служби безпеки України, Держспецзв'язку, Мінцифри та секретарю Ради національної безпеки і оборони, зібрати всю необхідну аналітику щодо цього питання та найближчим часом запропонувати рішення.

Петиція про онлайн-казино

Нагадаємо, ініціатором петиції є військовий 59 бригади Павло Петриченко, який зазначив, що азартні ігри стають серйозною проблемою для багатьох військовослужбовців. Він пропонує внести до парламенту законопроєкт, який на час воєнного стану обмежить доступ до онлайн-казино для військових, заборонить рекламу азартних ігор з використанням символіки Збройних сил України та інші заходи.

"Окрім цього, багато російських онлайн-казино таргетують рекламу на українського споживача, аби отримати доступ до персональних даних військовослужбовців та інших громадян, що несе безпосередню загрозу національній безпеці нашої держави", — йдеться у петиції.

Також ми писали про те, що що в Одесі викрили орагнізаторів мережі підпільних казино.