Зеленский отреагировал на петицию об ограничении работы онлайн-казино

Владимир Зеленский. Фото: скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на петицию, касающуюся ограничения доступа к онлайн-казино, собравшей 25 тысяч голосов в течение дня. Глава государства подчеркнул важность этой темы и намерен рассмотреть вопрос правительством.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский написал в своем Telegram-канале.

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"Сегодня очень быстро собрала необходимые голоса петиция по тематике казино - онлайн-платформ игральных. О том, как это распространено и как это влияет на часть общества", — отметил президент.

Зеленский также поручил руководителям ведомств, в частности, председателю Службы безопасности Украины, Госспецсвязи, Минцифры и секретарю Совета национальной безопасности и обороны, собрать всю необходимую аналитику по этому вопросу и в ближайшее время предложить решение.

Петиция об онлайн-казино

Напомним, инициатором петиции является военный 59 бригады Павел Петриченко, отметивший, что азартные игры становятся серьезной проблемой для многих военнослужащих. Он предлагает внести в парламент законопроект, который во время военного положения ограничит доступ к онлайн-казино для военных, запретит рекламу азартных игр с использованием символики Вооруженных Сил Украины и другие мероприятия.

"Помимо этого, многие российские онлайн-казино таргетируют рекламу на украинского потребителя, чтобы получить доступ к персональным данным военнослужащих и других граждан, что несет непосредственную угрозу национальной безопасности нашего государства", — говорится в петиции.

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