Зеленский отреагировал на петицию об ограничении работы онлайн-казино
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на петицию, касающуюся ограничения доступа к онлайн-казино, собравшей 25 тысяч голосов в течение дня. Глава государства подчеркнул важность этой темы и намерен рассмотреть вопрос правительством.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский написал в своем Telegram-канале.
Ограничение работы онлайн-казино
"Сегодня очень быстро собрала необходимые голоса петиция по тематике казино - онлайн-платформ игральных. О том, как это распространено и как это влияет на часть общества", — отметил президент.
Зеленский также поручил руководителям ведомств, в частности, председателю Службы безопасности Украины, Госспецсвязи, Минцифры и секретарю Совета национальной безопасности и обороны, собрать всю необходимую аналитику по этому вопросу и в ближайшее время предложить решение.
Петиция об онлайн-казино
Напомним, инициатором петиции является военный 59 бригады Павел Петриченко, отметивший, что азартные игры становятся серьезной проблемой для многих военнослужащих. Он предлагает внести в парламент законопроект, который во время военного положения ограничит доступ к онлайн-казино для военных, запретит рекламу азартных игр с использованием символики Вооруженных Сил Украины и другие мероприятия.
"Помимо этого, многие российские онлайн-казино таргетируют рекламу на украинского потребителя, чтобы получить доступ к персональным данным военнослужащих и других граждан, что несет непосредственную угрозу национальной безопасности нашего государства", — говорится в петиции.
Также мы писали о том, что в Одессе разоблачили организаторов сети подпольных казино.
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