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Мер Києва заробив за рік мільйон гривень — що ще задекларував Кличко

30 березня 2024 22:20
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Мер Києва заробив за рік мільйон гривень — що ще задекларував Кличко
Мер Києва Віталій Кличко. Фото: УНІАН
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Міський голова Києва, Віталій Кличко, за 2023 рік задекларував значний дохід, автомобілі, нерухомість та коштовні речі. Водночас Кличко зареєстрований у квартирі брата Володимира площею 43,6 кв.м. у Києві.

Про це стало відомо з декларації мера столиці, що опублікована у Єдиному державному реєстрі.

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Декларація Кличка

Так, у 2023 році весь дохід Кличка становила його заробітна плата з Київської міської державної адміністрації — 1 003 636 гривень. На банківських рахунках Кличко вказав 35 847 доларів, 338 467 гривень і 209 475 гривень, готівкою – 52 200 доларів і 68 300 євро.

Мер Києва заробив за рік мільйон гривень — що ще задекларував Кличко - фото 1
Доходи Віталія Кличка. Фото: скриншот

Також у декларації йдеться, що в 2023 році Кличко позичив брату Володимиру 2 200 000 євро і 150 000 доларів

Щодо нерухомого майна, Віталій Кличко володіє квартирою у Києві, а також будинком відпочинку та земельною ділянкою в Київській області.

У списку майна також вказані автомобілі, які належать меру Києва або він користується ними. Серед них — мотоцикл Fine custom Puncher, причіп Ironhorse Widebody та автомобіль Land Rover Discovery. Також він володіє антикварними годинниками та музичним інструментом.

Варто зазначити, що Віталій Кличко має корпоративні права у двох благодійних організаціях, що свідчить про його активну участь у благодійних проектах.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський задекларував десятки мільйонів гривень доходів та витрат. 

Також ми писали про те, що у 2023 році прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заробив майже мільйон гривень. Його дружина Катерина заробила 7,8 мільйона гривень.

Віталій Кличко
декларація
Бюджетна декларація
доходи
фінанси

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