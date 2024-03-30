Мэр Киева заработал за год миллион гривен — что еще задекларировал Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко. Фото: УНИАН

Мэр Киева Виталий Кличко за 2023 год задекларировал значительный доход, автомобили, недвижимость и ценные вещи. В то же время Кличко зарегистрирован в квартире брата Владимира площадью 43,6 кв. в Киеве.

Об этом стало известно из декларации мэра столицы, опубликованной в Едином государственном реестре.

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Декларация Кличко

Так, в 2023 году весь доход Кличко составляла его заработная плата из Киевской городской государственной администрации — 1 003 636 гривен. На банковских счетах Кличко указал 35 847 долларов, 338 467 гривен и 209 475 гривен, наличными — 52 200 долларов и 68 300 евро.

Доходы Виталия Кличко. Фото: скриншот

Также в декларации говорится, что в 2023 году Кличко одолжил брату Владимиру 2 200 000 евро и 150 000 долларов.

Относительно недвижимого имущества Виталий Кличко владеет квартирой в Киеве, а также домом отдыха и земельным участком в Киевской области.

В списке имущества также указаны автомобили, которые принадлежат мэру Киева или которыми он пользуется. Среди них мотоцикл Fine custom Puncher, прицеп Ironhorse Widebody и автомобиль Land Rover Discovery. Также он владеет антикварными часами и музыкальным инструментом.

Стоит отметить, что у Виталия Кличко есть корпоративные права в двух благотворительных организациях, что свидетельствует о его активном участии в благотворительных проектах.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский задекларировал десятки миллионов гривен доходов и расходов.

Также мы писали, что в 2023 году премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заработал почти миллион гривен. Его жена Екатерина заработала 7,8 миллионов гривен.