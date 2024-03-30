Стало відомо, скільки за рік заробив Шмигаль та його родина

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Фото: ukranews.com

У 2023 році прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заробив майже мільйон гривень. Його дружина Катерина заробила 7,8 мільйона гривень.

Про стало відомо з декларації прем'єр-міністра, яка була оприлюднена у суботу, 30 березня.

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За даними декларації, Денис Шмигаль отримав 974 845 гривень у вигляді зарплати за минулий рік. Його дружина, Катерина, заробила 7 809 394 гривень від підприємницької діяльності та отримала 32 600 гривень пенсії за інвалідність. Їхня дочка Анна заробила 25 000 гривень.

Доходи сім'ї Шмигаля. Фото: скриншот

Прем’єр-міністр задекларував 140 000 доларів готівкою та 74 756 гривень на банківських рахунках. Катерина Шмигаль має 212 000 доларів готівкою, 42 000 гривень готівкою, а також 137 013 і 17 733 гривень на рахунках.

Денис Шмигаль володіє земельною ділянкою площею 2 200 кв. м у селі Хоросниця на Львівщині. Його дружина володіє будинком у Львові площею 215,9 кв. м, земельною ділянкою площею 151 кв. м, гаражем площею 17,7 кв. м, нежитловою будівлею площею 323,2 кв. м у Львові, а також 25% земельної ділянки площею 458 кв. м у Львові і земельною ділянкою площею 2200 кв. м у селі Хоросниця.

Катерина Шмигаль володіє автомобілем Land Rover Discovery Sport 2016 року випуску, тоді як у Дениса Шмигаля немає власного автомобіля.

Нагадаємо, що Зеленський оприлюднив декларацію про доходи за 2023 рік.

Раніше ми писали, що колишній військком на Львівщини задекларував мільйони.