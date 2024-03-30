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Стало відомо, скільки за рік заробив Шмигаль та його родина

30 березня 2024 22:06
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
Стало відомо, скільки за рік заробив Шмигаль та його родина
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Фото: ukranews.com
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

У 2023 році прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заробив майже мільйон гривень. Його дружина Катерина заробила 7,8 мільйона гривень.

Про стало відомо з декларації прем'єр-міністра, яка була оприлюднена у суботу, 30 березня.

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За даними декларації, Денис Шмигаль отримав 974 845 гривень у вигляді зарплати за минулий рік. Його дружина, Катерина, заробила 7 809 394 гривень від підприємницької діяльності та отримала 32 600 гривень пенсії за інвалідність. Їхня дочка Анна заробила 25 000 гривень.

Доходи сім'ї Шмигаля. Фото: скриншот
Доходи сім'ї Шмигаля. Фото: скриншот

Прем’єр-міністр задекларував 140 000 доларів готівкою та 74 756 гривень на банківських рахунках. Катерина Шмигаль має 212 000 доларів готівкою, 42 000 гривень готівкою, а також 137 013 і 17 733 гривень на рахунках.

Денис Шмигаль володіє земельною ділянкою площею 2 200 кв. м у селі Хоросниця на Львівщині. Його дружина володіє будинком у Львові площею 215,9 кв. м, земельною ділянкою площею 151 кв. м, гаражем площею 17,7 кв. м, нежитловою будівлею площею 323,2 кв. м у Львові, а також 25% земельної ділянки площею 458 кв. м у Львові і земельною ділянкою площею 2200 кв. м у селі Хоросниця.

Катерина Шмигаль володіє автомобілем Land Rover Discovery Sport 2016 року випуску, тоді як у Дениса Шмигаля немає власного автомобіля.

Нагадаємо, що Зеленський оприлюднив декларацію про доходи за 2023 рік.

Раніше ми писали, що колишній військком на Львівщини задекларував мільйони.

Денис Шмигаль
декларація
Бюджетна декларація
Україна

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