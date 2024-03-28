Шмигаль підбив підсумки переговорів з Туском

Денис Шмигаль і Дональд Туск. Фото: Telegram Дениса Шмигаля

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Україна та Польща є стратегічними союзниками. Він зазначив, що усі мають розуміти, наскільки значущою є взаємопідтримка і потенціал співробітництва між двома державами.

Про це Шмигаль заявив після спільної прес-конференції з польським колегою Дональдом Туском у четвер, 28 березня.

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Переговори з Польщею

Очільник уряду України зазначив, що сьогодні сторони обговорили низку питань, які становлять взаємний інтерес у співпраці. Зокрема, було приділено велику увагу таким складним темам, як ситуація на кордоні й торгівля в агросекторі. Шмигаль зазначив, що уряди зуміли визначити напрямки, за якими будуть рухатися.

"Очікуємо від Польщі конкретні відповіді на запропоновані нами кроки. Уже більша частина з них виконана. Очікуємо заборону Єврокомісією транзиту й експорту з Росії та Білорусі товарів, а також погодження нашої угоди про спільний контроль на пунктах пропуску", — розповів Шмигаль.

Шмигаль також додав, що стратегічні відносини передбачають взаємну довіру та відкритість, здатність до діалогу та компромісу. За його словами, Україна сподівається, що сьогоднішні консультації принесуть результат і дві держави знайдуть шляхи врегулювання проблемних питань.

Денис Шмигаль і Дональд Туск. Фото: Telegram Дениса Шмигаля

Переговори україни і Польщі. Фото: Telegram Дениса Шмигаля

Українська і польська делегації. Фото: Telegram Дениса Шмигаля

Раніше ми розповідали, що українська делегація на чолі з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем прибула до столиці Польщі Варшави у четвер, 28 березня.

Нагадаємо, на початку березня польські фермери влаштували масштабні протести у Варшаві. Вони вимагали повної блокади агропродукції з України. Дональд Туск назвав неприйнятними вимоги протестувальників.