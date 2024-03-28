Українська делегація прибула з робочим візитом у Польщу — що обговорюватимуть сторони

Прем'єр Польщі Дональд Туск та прем'єр України Денис Шмигаль. Фото: скриншот з відео Радіо Свобода

Українська делегація на чолі з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем прибула до столиці Польщі Варшави у четвер, 28 березня. Очікується, що посадовці обговорюватимуть з союзниками блокаду українсько-польського кордону та інші важливі теми.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

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Представники України на чолі зі Шмигалем приїхали до Варшави, щоб провести перемовини з польським керівництвом. У столиці сторони проведуть міжурядові консультації, на яких обговорять, зокрема, блокаду кордону.

Наразі триває церемонія вітання, після якої розпочнеться пленарна сесія. Згодом Шмигаль разом із прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском проведуть пресконференцію, де відповідатимуть на всі питання та розкажуть результати перемовин.

Нагадаємо, на початку березня польські фермери влаштували масштабні протести у Варшаві. Вони вимагали повної блокади агропродукції з України. Дональд Туск назвав неприйнятними вимоги протестувальників.

Також ми писали про те, що міністр розвитку та технологій Польщі Кшиштоф Гетьман заявив, що з 1 квітня буде зупинено транзит української агропродукції через територію країни. Посадовець також назвав нові обмеження в торгівлі з Україною.