Украинская делегация прибыла с рабочим визитом в Польшу — что будут обсуждать стороны

Премьер Польши Дональд Туск и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Фото: скриншот с видео Радио Свобода

Украинская делегация во главе с премьер-министром Денисом Шмыгалем прибыла в столицу Польши Варшаву в четверг, 28 марта. Ожидается, что чиновники будут обсуждать с союзниками блокаду украинско-польской границы и другие важные темы.

Об этом сообщает Радио Свобода.

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Представители Украины во главе со Шмыгалем приехали в Варшаву, чтобы провести переговоры с польским руководством. В столице стороны проведут межправительственные консультации, на которых обсудят блокаду границы.

В настоящее время проходит церемония поздравления, после которой начнется пленарная сессия. Затем Шмыгаль и премьер-министр Польши Дональд Туск проведут пресс-конференцию, где будут отвечать на все вопросы и расскажут о результатах переговоров.

Напомним, в начале марта польские фермеры устроили масштабные протесты в Варшаве. Они потребовали полной блокады агропродукции из Украины. Дональд Туск назвал неприемлемыми требования протестующих.

Также мы писали о том, что министр развития и технологий Польши Кшиштоф Гетьман заявил, что с 1 апреля будет остановлен транзит украинской агропродукции через территорию страны. Чиновник также назвал новые ограничения в торговле с Украиной.