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У Польщі заявили про зупинку транзиту української агропродукції та нові обмеження

25 березня 2024 18:54
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Польщі заявили про зупинку транзиту української агропродукції та нові обмеження
Протест польських фермерів на кордоні. Фото: REUTERS/Lisi Niesner
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Міністр розвитку та технологій Польщі Кшиштоф Гетьман заявив, що з 1 квітня буде зупинено транзит української агропродукції через територію країни. Він також анонсував нові торговельні обмеження.

Про це Кшиштоф Гетьман в ефірі Radio Lublin у понеділок, 25 березня.

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За словами Гетьмана, завершуються переговори щодо ліцензування аграрного експорту з України, що дозволить запровадити нові обмеження на ввезення українських продуктів до Польщі.

"Ми сподіваємося — оскільки говорили про це з українською стороною — що транзит, насамперед кукурудзи та пшениці, з 1 квітня практично припиниться", — наголосив міністр розвитку та технологій Польщі.

Щодо обмежень на ввезення, то станом на зараз Польща заборонила імпорт українського ріпаку, кукурудзи, пшениці та соняшнику. Планується, що нові обмеження у формі ліцензування будуть введені для ряду інших продуктів, таких як цукор, яйця, м'ясо птиці та фрукти, особливо яблука.

За словами міністра, переговори про обмеження мають закінчитись до 31 березня. 

"Ми дуже просунулися в переговорах з Україною щодо системи ліцензування... Сподіваюся, що ці переговори продовжаться цього тижня і будуть йти до завершення", — наголосив Гетьман.

Він також додав, що уряд успішно виконав інші вимоги протестувальників за останні місяці. Наприклад, це включало надання субсидій сільськогосподарським виробникам і зменшення строгих вимог щодо "Зеленого курсу" Європейського Союзу.

Нагадаємо, польські фермери заявили про намір припинити акцію протесту на кордоні з Росією. Вона розпочалася у середу, 20 березня, і повинна була тривати щонайменше місяць.

Також польські фермери продовжують блокувати пункти пропуску на кордоні з Україною. У ДПСУ назвали КПП, через які повністю блокується рух.

Польща
торгівля
Україна
транзит

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