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У ДПСУ назвали КПП на кордоні, через які польські фермери повністю блокують рух

24 березня 2024 13:41
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
У ДПСУ назвали КПП на кордоні, через які польські фермери повністю блокують рух
Черги з вантажівок. Ілюстративне фото: ДПСУ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Польські фермери продовжують блокувати пункти пропуску на кордоні з Україною. За минулу добу вони пропустили через КПП "Ягодин" в бік України лише близько 60 вантажівок.

Про це повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

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Він зауважив, що наразі блокуються три напрямки, а раніше було шість. Йдеться про пункти пропуску "Угринів", "Ягодин" та "Рава-Руська".

На двох останніх, що є найбільшими, польські фермери взагалі не пропускають вантажні транспортні засоби, що їдуть з України.

"І тут за останній період ми маємо нульові показники перетину кордону на виїзд з України. Звісно, що певну кількість вантажівок вони пропускають в бік України, але це далеко від ідеалу та можливостей кожного з цих напрямків", — сказав Демченко.

Речник ДПСУ зауважив, що найбільший пункт пропуску "Ягодин" може оформлювати 1200-1400 вантажівок, однак протягом минулої доби фермери пропустили крізь нього лише близько 60 вантажних одиниць.

"Ну і фактично маємо на цьому напрямку нульові показники на виїзд", — додав він.

Раніше ми писали, що протести польських фермерів істотно позначаються на українській економіці, яка зазнає збитків у мільярди гривень. У Верховній Раді назвали суму, яку втратить Україна через ситуацію на кордоні.

Крім того, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск оголосив про значні поступки фермерам, на які пішла Єврокомісія. За словами голови польського уряду, ЄК погодилася звільнити фермерів від обов'язку утримувати під паром 4% землі.

Польща
кордон
протести
вантажівки
черги на кордоні

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