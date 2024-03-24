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В ГПСУ назвали КПП на границе, через которые польские фермеры полностью блокируют движение

24 марта 2024 13:41
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В ГПСУ назвали КПП на границе, через которые польские фермеры полностью блокируют движение
Очереди из грузовиков. Иллюстративное фото: ГПСУ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Польские фермеры продолжают блокировать пункты пропуска на границе с Украиной. За прошедшие сутки они пропустили через КПП "Ягодин" в сторону Украины всего около 60 грузовиков.

Об этом сообщил спикер ГПСУ Андрей Демченко в эфире телемарафона.

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Он отметил, что в настоящее время блокируются три направления, а раньше было шесть. Речь идет о пунктах пропуска "Угринов", "Ягодин" и "Рава-Русская".

На двух последних, которые самые большие, польские фермеры вообще не пропускают грузовые транспортные средства, что едут из Украины.

"И здесь за последний период у нас есть нулевые показатели пересечения границы на выезд из Украины. Конечно, определенное количество грузовиков они пропускают в сторону Украины, но это далеко от идеала и возможностей каждого из этих направлений", — сказал Демченко.

Спикер ГПСУ отметил, что самый большой пункт пропуска "Ягодин" может оформлять 1200-1400 грузовиков, однако за прошедшие сутки фермеры пропустили сквозь него лишь около 60 грузовых единиц.

"Ну и фактически имеем в этом направлении нулевые показатели на выезд", — добавил он.

Ранее мы писали, что протесты польских фермеров существенно сказываются на украинской экономике, которая несет убытки в миллиарды гривен. В Верховной Раде назвали сумму, которую потеряет Украина из-за ситуации на границе.

Кроме того, премьер-министр Польши Дональд Туск объявил о значительных уступках фермерам, на которые пошла Еврокомиссия. По словам главы польского правительства, ЕК согласилась освободить фермеров от обязанности удерживать под паром 4% земли.

Польша
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