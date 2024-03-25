Польські фермери вирішили припинити блокаду кордону з Росією — яка причина

Протест польських фермерів. Ілюстративне фото: AP

Польські фермери заявили про намір припинити акцію протесту на кордоні з Росією. Вона розпочалася у середу, 20 березня, і повинна була тривати щонайменше місяць.

Про це пише Polskie Radio.

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Так, аграрії були здивовані великою кількістю товару, що надходить з Росії до ЄС.

"Європейський Союз ще не ухвалив рішення про заборону імпорту зерна з Росії до Співтовариства. Попри те, що країни засудили напад Росії на Україну, товарообмін із нею постійно триває", — сказав представник правління Вармінсько-Мазурської сільськогосподарської палати.

За його словами, перевозять багато чого, зокрема йдеться про газ і не лише скраплений. Один водій навіть сказав, що везе метан.

Однак організатори акції вирішили, що блокаду кордону треба припинити. Причиною цьому є прийдешні великодні свята.

Видання зазначає, що на початку акції фермери були налаштовані більш рішуче — блокаду анонсували щонайменше на місяць.

Нагадаємо, польські фермери продовжують блокувати пункти пропуску на кордоні з Україною. У ДПСУ назвали КПП, через які повністю блокується рух.

Також ми писали, що протести польських фермерів істотно позначаються на українській економіці, яка зазнає збитків у мільярди гривень. У Верховній Раді назвали суму, яку втратить Україна через ситуацію на кордоні.