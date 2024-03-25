Польские фермеры решили прекратить блокаду границы с Россией — какая причина

Протест польских фермеров. Иллюстративное фото: AP

Польские фермеры заявили о намерении приостановить акцию протеста на границе с Россией. Она началась в среду, 20 марта, и должна была длиться минимум месяц.

Об этом пишет Polskie Radio.

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Так, аграрии были удивлены большим количеством товара, который поступает из России в ЕС.

"Европейский Союз еще не принял решение о запрете импорта зерна из России в Сообщество. Несмотря на то, что страны осудили нападение России на Украину, товарообмен с ней постоянно продолжается", — сказал представитель правления Варминско-Мазурской сельскохозяйственной палаты.

По его словам, перевозят многое, в частности речь идет о газе, и не только сжиженном. Один водитель даже сказал, что везет метан.

Однако организаторы акции решили, что блокаду границы следует прекратить. Причиной этому грядущие пасхальные праздники.

Издание отмечает, что в начале акции фермеры были настроены более решительно — блокаду анонсировали минимум на месяц.

Напомним, польские фермеры продолжают блокировать пункты пропуска на границе с Украиной. В ГПСУ назвали КПП, через которые полностью блокируется движение.

Также мы писали, что протесты польских фермеров существенно отражаются на украинской экономике, которая несет убытки в миллиарды гривен. В Верховной Раде назвали сумму, которую потеряет Украина из-за ситуации на границе.