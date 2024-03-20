Польські фермери заблокували рух автобусів на пункті пропуску з Україною — Кубраков відреагував

Протести польських фермерів на кордоні. Фото: REUTERS/Kuba Stezycki

Польські фермери заблокували рух автобусів у пункті пропуску "Медика — Шегині". Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков звернувся до міністра внутрішніх справ Польщі Марціна Кєрвінського та заявив, що люди не можуть бути заручниками політичних протистоянь у цивілізованій країні.

Про це повідомила пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України у Facebook у середу, 20 березня.

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Держприкордонслужба України та Прикордонна служба Польщі повідомили, що у пункті пропуску "Медика – Шегині" розпочалося блокування руху автобусів близько 11:10.

Польські протестувальники зупинили рух на дорозі перед пунктом пропуску "Медика". Вони заявили, що пропускатимуть по одному автобусі щодві години. Йдеться про в’їзд і виїзд. Наразі невідомо про терміни проведення блокування.

"Менш ніж десять днів тому польська поліція повідомила, що пасажирські автобуси перетинають кордон без жодних перешкод. Що ми бачимо сьогодні? Страйкарі блокують рух на дорозі перед пунктом пропуску Медика, що прилягає до українського пункту пропуску Шегині. Шановний міністре, пане Марціне Кєрвінський, чому ви це дозволяєте? Невже люди мають бути заручниками політичних протистоянь цивілізованої країни?" — наголосив Кубраков.

Допис пресслужби Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України. Фото: скриншот

Нагадаємо, фермери у Польщі продовжують протестувати, обмежуючи рух вантажного транспорту на кордоні з Україною. Вони впускають лише кілька машин щогодини або зовсім блокують дорогу в деяких районах.

Також нещодавно польські фермери анонсували нову блокаду руху вантажного транспорту на кордоні з Німеччиною.