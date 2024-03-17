Не лише з Україною — польські фермери почнуть блокувати кордон ще з однією країною

Протести польських фермерів на кордоні. Ілюстративне фото: DW

Польські фермери анонсували нову блокаду руху вантажного транспорту на кордоні з Німеччиною. Аграрії планують ввести обмеження з 17 по 21 березня. Блокада буде організована на прикордонному переході у Швєцко, що між Польщею та Німеччиною.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

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Блокада руху вантажівок на кордоні з Німеччиною

Очікується, що фермери блокуватимуть рух вантажівок усіма смугами в обох напрямках. Прикордонним переходом у Швєцко, який розташований на межі двох європейських столиць, щоденно користуються понад 17 тис. фур.

Керівництво Польщі та Німеччини попередили громадян про виникнення масштабних заторів на дорогах впродовж чотирьох днів.

Нагадаємо, 15 березня на польсько-словацькому кордоні біля пункту пропуску Хижне польські фермери заблокували рух українських вантажівок.

Також ми писали, що у ДПСУ розповіли про ситуацію на кордоні. Станом на 17 березня понад 1000 вантажівок стоять у чергах на кордоні з Польщею.

Додамо, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск оголосив про значні поступки фермерам, на які пішла Єврокомісія. Аграрії будуть звільнені від обов'язку утримувати під паром 4% землі.