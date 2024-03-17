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Не только с Украиной – польские фермеры начнут блокировать границу еще с одной страной

17 марта 2024 16:01
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Не только с Украиной – польские фермеры начнут блокировать границу еще с одной страной
Протесты польских фермеров на границе. Иллюстративное фото: DW
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Польские фермеры анонсировали новую блокаду движения грузового транспорта на границе с Германией. Аграрии планируют ввести ограничения с 17 по 21 марта. Блокада будет организована на пограничном переходе в Швецко между Польшей и Германией.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

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Блокада движения грузовиков на границе с Германией

Ожидается, что фермеры будут блокировать движение грузовиков по всем полосам в обоих направлениях. Пограничным переходом в Швецко, который находится на границе двух европейских столиц, ежедневно пользуются более 17 тыс. фур.

Руководство Польши и Германии предупредили граждан о возникновении масштабных пробок на дорогах в течение четырех дней.

Напомним, 15 марта, на польско-словацкой границе возле пункта пропуска Хижное польские фермеры заблокировали движение украинских грузовиков.

Также мы писали, что в ГПСУ рассказали о ситуации на границе. По состоянию на 17 марта более 1000 грузовиков стоят в очередях на границе с Польшей.

Добавим, премьер-министр Польши Дональд Туск объявил о значительных уступках фермерам, на которые пошла Еврокомиссия. Аграрии будут освобождены от долга удерживать под паром 4% земли.

Польша
Германия
граница
Украина
грузовики
блокада

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