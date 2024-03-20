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Польские фермеры заблокировали проезд автобусов на пункте пропуска с Украиной — Кубраков среагировал

20 марта 2024 15:32
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Польские фермеры заблокировали проезд автобусов на пункте пропуска с Украиной — Кубраков среагировал
Протесты польских фермеров на границе. Фото: REUTERS/Kuba Stezycki
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Польские фермеры заблокировали движение автобусов в пункте пропуска "Медика — Шегини". Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков обратился к министру внутренних дел Польши Марцину Кервинскому и заявил, что люди не могут быть заложниками политических противостояний в цивилизованной стране.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства развития громад, территорий и инфраструктуры Украины в Facebook в среду, 20 марта.

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Госпогранслужба Украины и Пограничная служба Польши сообщили, что в пункте пропуска "Медика — Шегини" началось блокирование движения автобусов около 11:10.

Польские протестующие остановили движение на дороге перед пунктом пропуска "Медика". Они заявили, что будут пропускать по одному автобусу каждые два часа. Речь идет о въезде и выезде. Пока неизвестно о сроках проведения блокировки.

"Менее чем десять дней назад польская полиция сообщила, что пассажирские автобусы пересекают границу без всяких препятствий. Что мы видим сегодня? Забастовщики блокируют движение на дороге перед пунктом пропуска Медыка, прилегающей к украинскому пункту пропуска Шегини. Уважаемый министр Марцин Кервинский, почему вы это позволяете? Неужели люди должны быть заложниками политических противостояний цивилизованной страны?" — подчеркнул Кубраков.

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Пост пресс-службы Министерства развития громад, территорий и инфраструктуры Украины. Фото: скриншот

Напомним, фермеры в Польше продолжают протестовать, ограничивая движение грузового транспорта на границе с Украиной. Они впускают всего несколько машин каждый час или совсем блокируют дорогу в некоторых районах.

Также недавно польские фермеры анонсировали новую блокаду движения грузового транспорта на границе с Германией.

Александр Кубраков
Польша
граница
Украина
автобусы
очереди

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