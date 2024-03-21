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Польські фермери розблокували один з КПП на кордоні з Україною

21 березня 2024 11:06
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
Польські фермери розблокували один з КПП на кордоні з Україною
Кордон України з Польщею. Фото: trueua.info
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

Фермери в Польщі припинили протестні акції на контрольно-пропускному пункті "Медика" — "Шегині". Проте чотири інші пункти перетину кордону досі не працюють.

Про це повідомив представник Державної прикордонної служби України полковник Андрій Демченко у четвер, 21 березня.

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Розблокування КПП "Медика" — "Шегині"

Ввечері, 20 березня, українські прикордонні органи отримали інформацію про зняття блокування КПП від польських колег. Тепер вантажні автомобілі можуть безперешкодно перетинати польський кордон на пункті пропуску "Медика" — "Шегині".

Черги на кордоні з Польщею

Демченко також зазначив, що станом на ранок існують обмеження на проїзд через чотири прикордонні пункти: "Ягодин", "Устилуг", "Угринів" та "Рава-Руська", де польські фермери дозволяють проїзд лише обмеженій кількості транспорту. Наприклад, на "Раві-Руській" та "Ягодині" вантажівки з України в Польщу не пропускають. За останні 24 години через "Ягодин" пройшло всього 50 вантажівок у напрямку України, що є значно менше звичайного обсягу трафіку.

На ранок 21 березня близько 850 вантажівок залишалися на чотирьох заблокованих напрямках у Польщі, зокрема багато біля "Ягодина" та "Рави-Руської".

Черги на пунктах пропуску з іншими країнами

Через проблеми на українсько-польському кордоні, на інших ділянках західного кордону також утворилися черги, оскільки водії намагаються знайти альтернативні шляхи. Наприклад, біля пункту пропуску "Тиса" в Угорщині налічується 1000 вантажівок у черзі, 530 – біля "Ужгорода" на з боку Словаччини, і майже 400 – на румунсько-українському кордоні біля "Порубного".

Нагадаємо, що у Держприкордонслужбі розповіли, на яких КПП на кордоні з Польщею повністю обмежено рух фур.

Раніше ми писали, що польські фермери заблокували рух автобусів на пункті пропуску з Україною.

Польща
кордон
транспорт
прикордонники
фермери
ДПСУ

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