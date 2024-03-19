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Польські фермери влаштують масові протести по всій країні — на дорогах очікують "апокаліпсис"

19 березня 2024 18:16
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Польські фермери влаштують масові протести по всій країні — на дорогах очікують "апокаліпсис"
Протест фермерів. Фото: Agencja wyborcza.pl
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Польські фермери у середу, 20 березня, обіцяють провести сотні протестів та заблокувати дороги. Існує загроза транспортного колапсу у понад 500 населених пунктах.

Про це пише RMF24.

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Протести фермерів у Польщі 20 березня

За офіційними даними правоохоронних органів Польщі, було отримано понад 580 повідомлень про протести, в яких візьмуть участь майже 70 тис. фермерів.

"Служби готуються до величезних перебоїв у роботі по всій країні. Водіям теж варто бути готовими", — йдеться у матеріалі.

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Карта місць протестів. Фото: RMF24

Очікуються масштабні перекриття доріг по всій країні в результаті загальнонаціонального загального страйку фермерів.

Близько десяти з них — знаходяться на під'їзних шляхах до Варшави.

Видання пише, що фермери протестуватимуть як на автобанах, швидкісних магістралях, національних дорогах, так і в самих центрах міст.

Окрім блокування автомагістралей, фермери також мають намір паркувати свої трактори перед воєводськими адміністраціями.

Раніше у Польщі органи місцевого самоврядування заборонили фермерам блокувати дороги. Йдеться про важливі відрізки доріг, перекриття яких може паралізувати рух автотранспорту в країні.

Також ми писали, що у Сеймі Польщі назвали приблизний термін, коли може завершитися блокада українсько-польського кордону.

Польща
протести
фермери
акції

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