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У Польщі місцева влада заборонила фермерам блокувати деякі дороги — яка причина

17 березня 2024 16:39
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
У Польщі місцева влада заборонила фермерам блокувати деякі дороги — яка причина
Протест фермерів на кордоні. Фото: Agencja wyborcza.pl
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У Польщі органи місцевого самоврядування заборонили фермерам блокувати дороги. Йдеться про важливі відрізки доріг, перекриття яких може паралізування рух автотранспорту в країні.

Про це повідомляє Gazeta Wyborcza у неділю, 17 березня.

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Так, у Люблінському воєводстві мер міста Біла Підляська Міхал Літвінюк заборонив проводити протест на об’їзній дорозі міста.

Він наголосив, що ця ділянка є частиною швидкісної дороги S2, по якій протягом дня проїжджає дуже велика кількість автомобілів.

Тому її блокада означатиме параліч міста і неможливість роботи медичних, рятувальних служб та поліції.

За словами Літвінюка, на вказаному відрізку дороги й так фіксують ускладнений рух через чергу з вантажівок до кордону з Білоруссю.

На його думку, фермери можуть протестувати на дорогах, однак не в таких місцях, які важливі для безпеки руху.

У матеріалі йдеться, що з таких же причин заборонили протест фермерів на дорогах у Куявсько-Поморському воєводстві.

Натомість на такі рішення органів місцевого самоврядування учасники руху подали позови до суду. Вони вимагають надання дозволів на протести у визначених місцях.

Раніше у Сеймі Польщі назвали приблизний термін, коли може завершитися блокада українсько-польського кордону.

Також ми писали, що польські фермери анонсували нову блокаду руху вантажного транспорту на кордоні з Німеччиною.

Польща
кордон
протести
фермери
блокада

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