В Польше местные власти запретили фермерам блокировать некоторые дороги — какая причина

Протест фермеров на границе. Фото: Agencja wyborcza.pl

В Польше органы местного самоуправления запретили фермерам блокировать дороги. Речь идет о важных отрезках дорог, перекрытие которых может парализовать движение автотранспорта в стране.

Об этом сообщает Gazeta Wyborcza в воскресенье, 17 марта.

Читайте также:

Протесты польских фермеров

Так, в Люблинском воеводстве мэр города Белая Подляська Михал Литвинюк запретил проводить протест на объездной дороге города.

Он отметил, что этот участок является частью скоростной дороги S2, по которой в течение дня проезжает очень большое количество автомобилей.

Поэтому блокада будет означать паралич города и невозможность работы медицинских, спасательных служб и полиции.

По словам Литвинюка, на указанном отрезке дороги и так фиксируют усложненное движение из-за очереди из грузовиков на границу с Беларусью.

По его мнению, фермеры могут протестовать на дорогах, однако не в таких местах, которые важны для безопасности движения.

В материале говорится, что по тем же причинам запретили протест фермеров на дорогах в Куявско-Поморском воеводстве.

На такие решения органов местного самоуправления участники движения подали иски в суд. Они требуют разрешения на протесты в определенных местах.

Ранее в Сейме Польши назвали примерный срок, когда может завершиться блокада украино-польской границы.

Также писали, что польские фермеры анонсировали новую блокаду движения грузового транспорта на границе с Германией.