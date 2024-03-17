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В Польше местные власти запретили фермерам блокировать некоторые дороги — какая причина

17 марта 2024 16:39
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В Польше местные власти запретили фермерам блокировать некоторые дороги — какая причина
Протест фермеров на границе. Фото: Agencja wyborcza.pl
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В Польше органы местного самоуправления запретили фермерам блокировать дороги. Речь идет о важных отрезках дорог, перекрытие которых может парализовать движение автотранспорта в стране.

Об этом сообщает Gazeta Wyborcza в воскресенье, 17 марта.

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Так, в Люблинском воеводстве мэр города Белая Подляська Михал Литвинюк запретил проводить протест на объездной дороге города.

Он отметил, что этот участок является частью скоростной дороги S2, по которой в течение дня проезжает очень большое количество автомобилей.

Поэтому блокада будет означать паралич города и невозможность работы медицинских, спасательных служб и полиции.

По словам Литвинюка, на указанном отрезке дороги и так фиксируют усложненное движение из-за очереди из грузовиков на границу с Беларусью.

По его мнению, фермеры могут протестовать на дорогах, однако не в таких местах, которые важны для безопасности движения.

В материале говорится, что по тем же причинам запретили протест фермеров на дорогах в Куявско-Поморском воеводстве.

На такие решения органов местного самоуправления участники движения подали иски в суд. Они требуют разрешения на протесты в определенных местах.

Ранее в Сейме Польши назвали примерный срок, когда может завершиться блокада украино-польской границы.

Также писали, что польские фермеры анонсировали новую блокаду движения грузового транспорта на границе с Германией.

Польша
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