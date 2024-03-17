В Польше местные власти запретили фермерам блокировать некоторые дороги — какая причина
В Польше органы местного самоуправления запретили фермерам блокировать дороги. Речь идет о важных отрезках дорог, перекрытие которых может парализовать движение автотранспорта в стране.
Об этом сообщает Gazeta Wyborcza в воскресенье, 17 марта.
Протесты польских фермеров
Так, в Люблинском воеводстве мэр города Белая Подляська Михал Литвинюк запретил проводить протест на объездной дороге города.
Он отметил, что этот участок является частью скоростной дороги S2, по которой в течение дня проезжает очень большое количество автомобилей.
Поэтому блокада будет означать паралич города и невозможность работы медицинских, спасательных служб и полиции.
По словам Литвинюка, на указанном отрезке дороги и так фиксируют усложненное движение из-за очереди из грузовиков на границу с Беларусью.
По его мнению, фермеры могут протестовать на дорогах, однако не в таких местах, которые важны для безопасности движения.
В материале говорится, что по тем же причинам запретили протест фермеров на дорогах в Куявско-Поморском воеводстве.
На такие решения органов местного самоуправления участники движения подали иски в суд. Они требуют разрешения на протесты в определенных местах.
Ранее в Сейме Польши назвали примерный срок, когда может завершиться блокада украино-польской границы.
Также писали, что польские фермеры анонсировали новую блокаду движения грузового транспорта на границе с Германией.
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