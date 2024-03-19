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Польские фермеры устроят массовые протесты по всей стране — на дорогах ожидают "апокалипсис"

19 марта 2024 18:16
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Польские фермеры устроят массовые протесты по всей стране — на дорогах ожидают "апокалипсис"
Протест фермеров. Фото: Agencja wyborcza.pl
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Польские фермеры в среду, 20 марта обещают провести сотни протестов и заблокировать дороги. Есть угроза транспортного коллапса в более 500 населенных пунктов.

Об этом пишет RMF24.

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По официальным данным правоохранительных органов Польши, было получено более 580 сообщений о протестах, в которых примут участие около 70 тыс. фермеров.

"Службы готовятся к огромным перебоям в работе по всей стране. Водителям тоже следует быть готовыми", — говорится в материале.

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Карта протестов. Фото: RMF24

Ожидаются масштабные перекрытия дорог по всей стране в результате общенациональной всеобщей забастовки фермеров.

Около десяти из них находятся на подъездных путях в Варшаву.

Издание пишет, что фермеры будут протестовать как на автобанах, скоростных магистралях, национальных дорогах, так и в центрах городов.

Кроме блокировки автомагистралей фермеры также намерены парковать свои тракторы перед воеводскими администрациями.

Ранее в Польше органы местного самоуправления запретили фермерам блокировать дороги. Речь идет о важных отрезках дорог, перекрытие которых может парализовать движение автотранспорта в стране.

Также мы писали, что в Сейме Польши назвали примерный срок, когда может завершиться блокада украино-польской границы.

Польша
протесты
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