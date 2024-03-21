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Польские фермеры разблокировали один из КПП на границе с Украиной

21 марта 2024 11:06
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор
Польские фермеры разблокировали один из КПП на границе с Украиной
Граница Украины с Польшей. Фото: trueua.info
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

Фермеры в Польше прекратили акции протеста на контрольно-пропускном пункте "Медика" — "Шегини". Однако четыре других пункта пересечения границы до сих пор не работают.

Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины полковник Андрей Демченко в четверг, 21 марта.

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Разблокировка КПП "Медика" — "Шегини"

Вечером, 20 марта, украинские пограничные органы получили информацию о снятии блокировки КПП от польских коллег. Теперь грузовые автомобили могут беспрепятственно пересекать польскую границу на пункте пропуска "Медика" — "Шегини".

Очереди на границе с Польшей

Демченко также отметил, что на утро существуют ограничения на проезд через четыре пограничных пункта: "Ягодин", "Устилуг", "Угринов" и "Рава-Русская", где польские фермеры разрешают проезд только ограниченному количеству транспорта. К примеру, на "Рави-Русской" и "Ягодине" грузовики из Украины в Польшу не пропускают. За последние 24 часа через "Ягодин" прошло всего 50 грузовиков в направлении Украины, что значительно меньше обычного объема трафика.

К утру 21 марта около 850 грузовиков оставались на четырех заблокированных направлениях в Польше, в том числе много возле "Ягодина" и "Равы-Русской".

Очереди на пунктах пропуска с другими странами

Из-за проблем на украинско-польской границе, на других участках западной границы также образовались очереди, поскольку водители пытаются найти альтернативные пути. Например, возле пункта пропуска "Тиса" в Венгрии насчитывается 1000 грузовиков в очереди, 530 — возле "Ужгорода" со стороны Словакии, и почти 400 — на румынско-украинской границе возле "Порубного".

Напомним, что в Госпогранслужбе рассказали, на которых КПП на границе с Польшей полностью ограничено движением фур.

Ранее мы писали, что польские фермеры заблокировали движение автобусов на пункте пропуска из Украины.

Польша
граница
транспорт
пограничники
фермеры
ГПСУ

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