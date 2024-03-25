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В Польше заявили об остановке транзита украинской агропродукции и новых ограничениях

25 марта 2024 18:54
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Польше заявили об остановке транзита украинской агропродукции и новых ограничениях
Протест польских фермеров на границе. Фото: REUTERS/Lisi Niesner
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Министр развития и технологий Польши Кшиштоф Гетьман заявил, что с 1 апреля будет остановлен транзит украинской агропродукции через территорию страны. Он также анонсировал новые торговые ограничения.

Об этом Кшиштоф Гетьман в эфире Radio Lublin в понедельник, 25 марта.

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По словам Гетьмана, завершаются переговоры по лицензированию аграрного экспорта из Украины, что позволит ввести новые ограничения на ввоз украинских продуктов в Польшу.

"Мы надеемся — поскольку говорили об этом с украинской стороной — что транзит, прежде всего кукурузы и пшеницы, с 1 апреля практически прекратится", — подчеркнул министр развития и технологий Польши.

Что касается ограничений на ввоз, то по состоянию на сейчас Польша запретила импорт украинского рапса, кукурузы, пшеницы и подсолнечника. Планируется, что новые ограничения в форме лицензирования будут введены для ряда других продуктов, таких как сахар, яйца, мясо птицы и фрукты, особенно яблоки.

По словам министра, переговоры об ограничениях должны завершиться до 31 марта.

"Мы очень продвинулись в переговорах с Украиной по системе лицензирования... Надеюсь, что эти переговоры продолжатся на этой неделе и будут идти к завершению", — подчеркнул Гетьман.

Он также добавил, что правительство успешно выполнило другие требования протестующих за последние месяцы. Например, это включало предоставление субсидий сельскохозяйственным производителям и уменьшение строгих требований по "Зеленому курсу" Европейского Союза.

Напомним, польские фермеры заявили о намерении приостановить акцию протеста на границе с Россией. Она началась в среду, 20 марта, и должна была длиться минимум месяц.

Также польские фермеры продолжают блокировать пункты пропуска на границе с Украиной. В ГПСУ назвали КПП, через которые полностью блокируется движение.

Польша
торговля
Украина
транзит

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