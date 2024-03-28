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Шмыгаль подвел итоги переговоров с Туском

28 марта 2024 14:47
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Шмыгаль подвел итоги переговоров с Туском
Денис Шмыгаль и Дональд Туск. Фото: Telegram Дениса Шмыгаля
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина и Польша являются стратегическими союзниками. Он отметил, что все должны понимать, насколько значима взаимоподдержка и потенциал сотрудничества между двумя государствами.

Об этом Шмыгаль заявил после совместной пресс-конференции с польским коллегой Дональдом Туском в четверг, 28 марта.

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Пост Дениса Шмыгаля. Фото: скриншот

Переговоры с Польшей

Глава правительства Украины отметил, что сегодня стороны обсудили ряд вопросов, представляющих взаимный интерес в сотрудничестве. В частности, было уделено большое внимание таким сложным темам, как ситуация на границе и торговля в агросекторе. Шмыгаль отметил, что правительства сумели определить направления, по которым будут двигаться.

"Ожидаем от Польши конкретных ответов на предложенные нами шаги. Уже большая часть из них выполнена. Ожидаем запрет Еврокомиссией транзита и экспорта из России и Беларуси товаров, а также согласование нашего соглашения о совместном контроле на пунктах пропуска", — рассказал Шмыгаль.

Шмыгаль также добавил, что стратегические отношения подразумевают взаимное доверие и открытость, способность к диалогу и компромиссу. По его словам, Украина надеется, что сегодняшние консультации принесут результат и два государства найдут пути урегулирования проблемных вопросов.

Шмигаль и Туск
Денис Шмыгаль и Дональд Туск. Фото: Telegram Дениса Шмыгаля
шмигаль
Переговоры Украины и Польши. Фото: Telegram Дениса Шмыгаля
шмигаль
Украинская и польская делегация. Фото: Telegram Дениса Шмыгаля

Ранее мы говорили, что украинская делегация во главе с премьер-министром Денисом Шмыгалем прибыла в столицу Польши Варшавы в четверг, 28 марта.

Напомним, в начале марта польские фермеры устроили масштабные протесты в Варшаве. Они потребовали полной блокады агропродукции из Украины. Дональд Туск назвал неприемлемыми требования протестующих.

Денис Шмыгаль
Польша
переговоры
Украина
Дональд Туск

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