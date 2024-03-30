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Стало известно, сколько за год заработал Шмыгаль и его семья

30 марта 2024 22:06
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Бригадир София
редактор
Стало известно, сколько за год заработал Шмыгаль и его семья
Премьер-министр Денис Шмыгаль. Фото: ukranews.com
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

В 2023 году премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заработал около миллиона гривен. Его жена Екатерина заработала 7,8 миллиона гривен.

Об этом стало известно из декларации премьер-министра, которая была обнародована в субботу, 30 марта.

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По данным декларации, Денис Шмыгаль получил 974 845 гривен в виде зарплаты за прошлый год. Его жена Екатерина заработала 7 809 394 гривен от предпринимательской деятельности и получила 32 600 гривен пенсии за инвалидность. Их дочь Анна заработала 25 тысяч гривен.

Доходи сім'ї Шмигаля. Фото: скриншот
Доходы семьи Шмыгаля. Фото: скриншот

Премьер-министр задекларировал 140 000 долларов наличными и 74 756 гривен на банковских счетах. Екатерина Шмыгаль имеет 212 000 долларов наличными, 42 000 гривен наличными, а также 137 013 и 17 733 гривен на счетах.

Денис Шмыгаль владеет земельным участком площадью 2200 кв. м в селе Хоросница во Львовской области. Его жена владеет домом во Львове площадью 215,9 кв. м, земельным участком площадью 151 кв. м, гаражом площадью 17,7 кв. м, нежилым зданием площадью 323,2 кв. м во Львове, а также 25% земельного участка площадью 458 кв. м во Львове и земельным участком площадью 2200 кв. м в селе Хоросница.

Екатерина Шмыгаль владеет автомобилем Land Rover Discovery Sport 2016 года выпуска, тогда как у Дениса Шмыгаля нет собственного автомобиля.

Напомним, что Зеленский обнародовал декларацию о доходах за 2023 год.

Ранее мы писали, что бывший военком на Львовщине задекларировал миллионы.

Денис Шмыгаль
декларация
Бюджетная декларация
Украина

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