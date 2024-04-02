Другий після Кулеби — яку зарплатню отримав Малюська за 2023 рік

Денис Малюська. Фото: Міністерство юстиції

Міністр юстиції Денис Малюська посів друге місце у рейтингу за розміром зарплати за 2023 рік. Посадовець заробив понад 1 мільйон гривень.

Відповідний рейтинг оприлюднив портал "Слово і діло".

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Яка річна заробітна платня Малюськи

Так, згідно з оприлюдненими доходами, друге місце за розміром заробітної платні посів Малюська. Він за 2023 рік отримав 1 мільйон 235,2 тисяч гривень.

Обійнявши перше місце, посадовця обігнав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Він за 2023 рік отримав 1 мільйон 368,7 тисяч гривень.

Рейтинг зарплат. Фото: Слово і Діло

Що ще варто знати

Нагадаємо, ми повідомляли про розмір річної заробітної плати міського голови Києва Віталія Кличка. Мер столиці за 2023 рік задекларував значний дохід, автомобілі, нерухомість та коштовні речі.

Додамо, у 2023 році прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заробив майже мільйон гривень. Його дружина Катерина заробила 7,8 мільйона гривень.

Також свою декларацію про доходи та витрати за 2023 рік оприлюднив президент Володимир Зеленський. Глава держави задекларував десятки мільйонів гривень доходів та витрат.