Второй после Кулебы — какую зарплату получил Малюська за 2023 год

Денис Малюська. Фото: Министерство юстиции

Министр юстиции Денис Малюська занял второе место в рейтинге по размеру зарплаты за 2023 год. Чиновник заработал более 1 миллиона гривен.

Соответствующий рейтинг обнародовал портал "Слово и дело".

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Так, согласно обнародованным доходам, второе место по размеру заработной платы занял Малюска. Он за 2023 год получил 1 миллион 235,2 тысячи гривен.

Заняв первое место, чиновника обогнал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Он за 2023 год получил 1 миллион 368,7 тысячи гривен.

Рейтинг зарплат. Фото: Слово и Дело

Что еще стоит знать

Напомним, мы сообщали о размере годовой заработной платы городского головы Киева Виталия Кличко. Мэр столицы за 2023 год задекларировал значительный доход, автомобили, недвижимость и ценные вещи.

Добавим, в 2023 году премьер-министр Украины Денис Шмигаль заработал почти миллион гривен. Его жена Екатерина заработала 7,8 миллионов гривен.

Также свою декларацию о доходах и расходах за 2023 год обнародовал президент Владимир Зеленский. Глава государства задекларировал десятки миллионов гривен доходов и расходов.