Второй после Кулебы — какую зарплату получил Малюська за 2023 год
Министр юстиции Денис Малюська занял второе место в рейтинге по размеру зарплаты за 2023 год. Чиновник заработал более 1 миллиона гривен.
Соответствующий рейтинг обнародовал портал "Слово и дело".
Какая годовая заработная плата Малюски
Так, согласно обнародованным доходам, второе место по размеру заработной платы занял Малюска. Он за 2023 год получил 1 миллион 235,2 тысячи гривен.
Заняв первое место, чиновника обогнал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Он за 2023 год получил 1 миллион 368,7 тысячи гривен.
Что еще стоит знать
Напомним, мы сообщали о размере годовой заработной платы городского головы Киева Виталия Кличко. Мэр столицы за 2023 год задекларировал значительный доход, автомобили, недвижимость и ценные вещи.
Добавим, в 2023 году премьер-министр Украины Денис Шмигаль заработал почти миллион гривен. Его жена Екатерина заработала 7,8 миллионов гривен.
Также свою декларацию о доходах и расходах за 2023 год обнародовал президент Владимир Зеленский. Глава государства задекларировал десятки миллионов гривен доходов и расходов.
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