Український уряд розробив та запропонував Польщі план деблокади кордону — що пропонують

Протест польських фермерів. Ілюстративне фото: REUTERS

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у п'ятницю, 23 лютого, разом з делегацією прибув до Польщі для переговорів з урядом країни щодо блокади кордону, однак зустріч так і не відбулася. Українська сторона запропонувала план деблокади спільного кордону.

Про це Шмигаль повідомив у Telegram.

Розблокування польсько-українського кордону

За словами прем'єра, "План взаємопорозуміння" складається з п’яти кроків:

Україна погоджується на обмеження, які запропонувала Єврокомісія щодо нашого аграрного експорту.

Це автоматичні захисні заходи, що були представлені в межах рішення Єврокомісії з пропозицією продовжити безмитну торгівлю. Зокрема, йдеться про обмеження на м’ясо птиці, яйця та цукор.

Також Україна погоджується з пропозицією експортувати до ЄС ці товари без квот та мит в об’ємах не більше, аніж були в середньому у 2022-2023 роках. В іншому випадку — обмеження повернуться.

Водночас ми готові продовжувати механізм верифікації експорту зерна, кукурудзи, соняшника та ріпаку — без дозволу Польщі ці товари не потраплять на ринок країни.

Україна направляє звернення до Єврокомісії з пропозицією провести невідкладний скринінг, тобто аналіз кластерів 4 і 5, до яких входить аграрна політика та транспорт.

Шмигаль пояснив, що це потрібно для того, аби раз і назавжди "зняти маніпуляції щодо якості" української аграрної продукції. Також це дозволить підтвердити, чи відповідає підтримка наших аграріїв стандартам Світової організації торгівлі.

Однак принципова позиція України — це повна лібералізація торгівлі з ЄС, а саме продовження "економічного безвізу".

"Питання торгівлі України та ЄС буде вирішуватися саме з ЄС, а не на рівні окремих країн", — наголосив прем'єр.

Український Уряд пропонує польському ухвалити спільне звернення до Єврокомісії із закликом зупинити російський аграрний експорт в ЄС.

Як відомо, за 11 місяців 2023 року Росія заробила на експорті в Європу 2,5 млрд євро, постачаючи 5,1 млн тонн продовольства..

Пропонується створити "Тристоронній штаб: Україна, Польща, Європейська комісія" під співголовуванням аграрних міністрів України, Польщі та представника Єврокомісії.

До роботи штабу долучать також українські та польські аграрні асоціації.

Блокада кордону з боку Польщі вже давно вийшла за межі блокади зерна.

За словами Шмигаля, наразі ця блокада загрожує національній безпеці України.

Водночас він висловив вдячність польському уряду за позицію щодо пропуску через кордон боєприпасів, військового обладнання, гуманітарної допомоги та медичних засобів.

"Вітаємо ініціативу Прем’єр-міністра Дональда Туска внести до переліку об’єктів критичної інфраструктури прикордонні пункти пропуску з Україною та відповідні ділянки залізниці", — додав він.

Очільник уряду зазначив, що питання деблокування кордону необхідно вирішити значно раніше, аніж відбудеться запланована зустріч між представниками країн 28 березня. В іншому випадку Україна залишає за собою право застосовувати дзеркальні заходи на пунктах пропуску.

Скриншот допису Шмигаля

Скриншот допису Шмигаля

Скриншот допису Шмигаля

Нагадаємо, 21 лютого Зеленський доручив уряду прибути на кордон та закликав польську владу також відвідати протести, щоб розв'язати проблему перешкоджання руху транспорту.

Польська сторона теж заявила про намір зустрітись з українським керівництвом на тлі масштабних протестів аграріїв. Однак там пропонували це зробити не на кордоні, а в більш безпечному місці.

За словами польського прем'єра Дональда Туска, уряди обох країн планують провести зустріч 28 березня щодо врегулювання протестів на кордоні.