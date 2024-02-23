Украинское правительство разработало и предложило Польше план деблокады границы — что предлагают
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в пятницу, 23 февраля, вместе с делегацией прибыл в Польшу для переговоров с правительством страны по блокаде границы, однако встреча так и не состоялась. Украинская сторона предложила план деблокады общей границы.
Об этом Шмыгаль сообщил в Telegram.
Разблокировка польско-украинской границы
По словам премьера, "План взаимопонимания" состоит из пяти шагов:
- Украина соглашается на ограничения, которые предложила Еврокомиссия по нашему аграрному экспорту.
Это автоматические защитные меры, представленные в рамках решения Еврокомиссии с предложением продолжить беспошлинную торговлю. В частности, речь идет об ограничениях на мясо птицы, яйца и сахар.
Также Украина соглашается с предложением экспортировать в ЕС эти товары без квот и пошлин в объемах не больше, чем в среднем в 2022-2023 годах. В противном случае — ограничения вернутся.
В то же время, мы готовы продолжать механизм верификации экспорта зерна, кукурузы, подсолнечника и рапса — без разрешения Польши эти товары не попадут на рынок страны.
- Украина направляет обращение в Еврокомиссию с предложением провести безотлагательный скрининг, то есть анализ кластеров 4 и 5, в которые входит аграрная политика и транспорт.
Шмыгаль объяснил, что это нужно для того, чтобы раз и навсегда "снять манипуляции по качеству" украинской аграрной продукции. Также это позволит подтвердить, отвечает ли поддержка наших аграриев стандартам Всемирной торговой организации.
Однако принципиальная позиция Украины — это полная либерализация торговли с ЕС, а именно продолжение "экономического безвиза".
"Вопрос торговли Украины и ЕС будет решаться именно с ЕС, а не на уровне отдельных стран", — подчеркнул премьер.
- Украинское правительство предлагает польскому принять совместное обращение в Еврокомиссию с призывом остановить российский аграрный экспорт в ЕС.
Как известно, за 11 месяцев 2023 года Россия заработала на экспорте в Европу 2,5 млрд евро, поставляя 5,1 млн тонн продовольствия.
- Предлагается создать "Трехсторонний штаб: Украина, Польша, Европейская комиссия" под сопредседателем аграрных министров Украины, Польши и представителя Еврокомиссии.
К работе штаба будут привлечены также украинские и польские аграрные ассоциации.
- Блокада границы со стороны Польши уже давно вышла за пределы блокады зерна.
По словам Шмыгаля, эта блокада угрожает национальной безопасности Украины.
В то же время он выразил благодарность польскому правительству за позицию по пропуску через границу боеприпасов, военного оборудования, гуманитарной помощи и медицинских средств.
"Приветствуем инициативу Премьер-министра Дональда Туска внести в перечень объектов критической инфраструктуры пограничные пункты пропуска с Украиной и соответствующие участки железной дороги", — добавил он.
Глава правительства отметил, что вопрос деблокирования границы необходимо решить гораздо раньше, чем состоится запланированная встреча между представителями стран 28 марта. В противном случае Украина оставляет за собой право применять зеркальные меры по пунктам пропуска.
Напомним, 21 февраля Зеленский поручил правительству прибыть на границу и призвал польские власти также посетить протесты, чтобы решить проблему препятствования движению транспорта.
Польская сторона также заявила о намерении встретиться с украинским руководством на фоне масштабных протестов аграриев. Однако, там предлагали это сделать не на границе, а в более безопасном месте.
По словам польского премьера Дональда Туска, правительства обеих стран планируют провести встречу 28 марта по урегулированию протестов на границе.
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