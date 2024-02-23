Украинское правительство разработало и предложило Польше план деблокады границы — что предлагают

Протест польских фермеров. Иллюстративное фото: REUTERS

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в пятницу, 23 февраля, вместе с делегацией прибыл в Польшу для переговоров с правительством страны по блокаде границы, однако встреча так и не состоялась. Украинская сторона предложила план деблокады общей границы.

Об этом Шмыгаль сообщил в Telegram.

Разблокировка польско-украинской границы

По словам премьера, "План взаимопонимания" состоит из пяти шагов:

Украина соглашается на ограничения, которые предложила Еврокомиссия по нашему аграрному экспорту.

Это автоматические защитные меры, представленные в рамках решения Еврокомиссии с предложением продолжить беспошлинную торговлю. В частности, речь идет об ограничениях на мясо птицы, яйца и сахар.

Также Украина соглашается с предложением экспортировать в ЕС эти товары без квот и пошлин в объемах не больше, чем в среднем в 2022-2023 годах. В противном случае — ограничения вернутся.

В то же время, мы готовы продолжать механизм верификации экспорта зерна, кукурузы, подсолнечника и рапса — без разрешения Польши эти товары не попадут на рынок страны.

Украина направляет обращение в Еврокомиссию с предложением провести безотлагательный скрининг, то есть анализ кластеров 4 и 5, в которые входит аграрная политика и транспорт.

Шмыгаль объяснил, что это нужно для того, чтобы раз и навсегда "снять манипуляции по качеству" украинской аграрной продукции. Также это позволит подтвердить, отвечает ли поддержка наших аграриев стандартам Всемирной торговой организации.

Однако принципиальная позиция Украины — это полная либерализация торговли с ЕС, а именно продолжение "экономического безвиза".

"Вопрос торговли Украины и ЕС будет решаться именно с ЕС, а не на уровне отдельных стран", — подчеркнул премьер.

Украинское правительство предлагает польскому принять совместное обращение в Еврокомиссию с призывом остановить российский аграрный экспорт в ЕС.

Как известно, за 11 месяцев 2023 года Россия заработала на экспорте в Европу 2,5 млрд евро, поставляя 5,1 млн тонн продовольствия.

Предлагается создать "Трехсторонний штаб: Украина, Польша, Европейская комиссия" под сопредседателем аграрных министров Украины, Польши и представителя Еврокомиссии.

К работе штаба будут привлечены также украинские и польские аграрные ассоциации.

Блокада границы со стороны Польши уже давно вышла за пределы блокады зерна.

По словам Шмыгаля, эта блокада угрожает национальной безопасности Украины.

В то же время он выразил благодарность польскому правительству за позицию по пропуску через границу боеприпасов, военного оборудования, гуманитарной помощи и медицинских средств.

"Приветствуем инициативу Премьер-министра Дональда Туска внести в перечень объектов критической инфраструктуры пограничные пункты пропуска с Украиной и соответствующие участки железной дороги", — добавил он.

Глава правительства отметил, что вопрос деблокирования границы необходимо решить гораздо раньше, чем состоится запланированная встреча между представителями стран 28 марта. В противном случае Украина оставляет за собой право применять зеркальные меры по пунктам пропуска.

Скриншот сообщения Шмыгаля

Скриншот сообщения Шмыгаля

Скриншот сообщения Шмигаля

Напомним, 21 февраля Зеленский поручил правительству прибыть на границу и призвал польские власти также посетить протесты, чтобы решить проблему препятствования движению транспорта.

Польская сторона также заявила о намерении встретиться с украинским руководством на фоне масштабных протестов аграриев. Однако, там предлагали это сделать не на границе, а в более безопасном месте.

По словам польского премьера Дональда Туска, правительства обеих стран планируют провести встречу 28 марта по урегулированию протестов на границе.