Дозвіл Україні бити по РФ — питання здорового глузду, — Держдеп США

Український військовий на передовій. Фото: Reuters

Заступник державного секретаря Сполучних Штатів Америки з політичних питань Джон Басс заявив, що США дозволяють Збройним Силам України використовувати американську зброю для ударів по військових об'єктах у глибокому тилу Росії, бо "це питання здорового глузду, а не географії".

Про це повідомляє РБК-Україна у п'ятницю, 21 червня, із посиланням на заяву Джона Басса на брифінгу у Києві.

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"Я б просто повернувся до коментарів мого колеги Джейка Саллівана (радник президента США з національної безпеки. — Ред.), який сказав, що це питання не географії, це питання здорового глузду", — зазначив Басс.

Він додав, що Сполучені Штати хочуть бути певні, що "Росія не зможе використовувати свою територію як прихисток, з якого вона може безкарно атакувати українські сили".

Нагадаємо, нещодавно Джейк Салліван заявив, що Україна може завдавати ударів американською зброєю "в будь-якому місці" на території Росії, а не лише по ворожих силах на прикордонні Харківської області.

Як відомо, адміністрація президента США наприкінці травня негласно надала Україні дозвіл завдавати ударів по території Росії. Проте тоді це стосувалося виключно захисту Харківської області.

Також Радник голови ОП Михайло Подоляк пояснив, що вплинуло на рішення США дозволити Україні бити по території Росії. За його словами, це через "неадекватність" російського керівництва.

Додамо, що Сенат США розгляне двопартійний законопроєкт, що пропонує визнати Росію державою — спонсором тероризму. Це пов'язано з візитом російського диктатора Володимира Путіна до Північної Кореї та підписанням угоди про партнерство між країнами.