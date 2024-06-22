Разрешение Украине бить по РФ — вопрос здравого смысла, — Госдеп США

Украинский военный на передовой. Фото: Reuters

Заместитель государственного секретаря Соединенных Штатов Америки по политическим вопросам Джон Басс заявил, что США позволяют Вооруженным Силам Украины использовать американское оружие для ударов по военным объектам в глубоком тылу России, потому что "это вопрос здравого смысла, а не географии".

Об этом сообщает РБК-Украина в пятницу, 21 июня, со ссылкой на заявление Джона Басса на брифинге в Киеве.

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"Я бы просто вернулся к комментариям моего коллеги Джейка Салливана (советник президента США по национальной безопасности. — Ред.), который сказал, что это вопрос не географии, это вопрос здравого смысла", — отметил Басс.

Он добавил, что Соединенные Штаты хотят быть уверены, что "Россия не сможет использовать свою территорию как убежище, с которого она может безнаказанно атаковать украинские силы".

Напомним, недавно Джейк Салливан заявил, что Украина может наносить удары американским оружием "в любом месте" на территории России, а не только по вражеским силам на приграничье Харьковской области.

Как известно, администрация президента США в конце мая негласно предоставила Украине разрешение наносить удары по территории России. Однако тогда это касалось исключительно защиты Харьковской области.

Также Советник главы ОП Михаил Подоляк пояснил, что повлияло на решение США разрешить Украине бить по территории России. По его словам, это из-за "неадекватности" российского руководства.

Добавим, что Сенат США рассмотрит двухпартийный законопроект, предлагающий признать Россию государством спонсором терроризма. Это связано с визитом российского диктатора Владимира Путина в Северную Корею и подписанием соглашения о партнерстве между странами.