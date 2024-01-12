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Удари по хуситах — РФ вимагає засідання Ради Безпеки ООН

12 січня 2024 04:26
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Уляна Виноградова
Удари по хуситах — РФ вимагає засідання Ради Безпеки ООН
Штаб-квартира ООН. Фото: ООН
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Уляна Виноградова

Російські дипломати скликають 12 січня термінове засідання Радбезу ООН через удари США та Британії по Ємену.

Про це у ніч проти п’ятниці, 12 січня, повідомили російські офіційні ЗМІ.

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Причиною називаються удари США та Британії по Ємену.

Зазначається, що РФ вже направила запит на засідання РБ ООН на 12 січня.

Війна в Ємені — що відомо

Вночі у п'ятницю, 12 січня, США і Великобританія завдали ударів по об'єктах у Ємені. Вони пов'язані із бойовиками-хуситами.

Також відомо, що президент США Джо Байден підтвердив удари по хуситах у Ємені.

Крім того, удари по хуситах підтвердив і прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак.

Британські війська для ударів по хуситах застосували чотири винищувачі, які запускали керовані бомби. Їх підтримував літак-заправник.

Нагадаємо, на півночі Ємену, яким править шиїтський рух "Ансар Алла", розпочалася загальна мобілізація для участі бойовиків на боці палестинського опору в секторі Гази

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