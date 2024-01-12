Удари по хуситах — РФ вимагає засідання Ради Безпеки ООН
Російські дипломати скликають 12 січня термінове засідання Радбезу ООН через удари США та Британії по Ємену.
Про це у ніч проти п’ятниці, 12 січня, повідомили російські офіційні ЗМІ.
Для чого РФ скликає Радбез ООН
Причиною називаються удари США та Британії по Ємену.
Зазначається, що РФ вже направила запит на засідання РБ ООН на 12 січня.
Війна в Ємені — що відомо
Вночі у п'ятницю, 12 січня, США і Великобританія завдали ударів по об'єктах у Ємені. Вони пов'язані із бойовиками-хуситами.
Також відомо, що президент США Джо Байден підтвердив удари по хуситах у Ємені.
Крім того, удари по хуситах підтвердив і прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак.
Британські війська для ударів по хуситах застосували чотири винищувачі, які запускали керовані бомби. Їх підтримував літак-заправник.
Нагадаємо, на півночі Ємену, яким править шиїтський рух "Ансар Алла", розпочалася загальна мобілізація для участі бойовиків на боці палестинського опору в секторі Гази.
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