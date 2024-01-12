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У Міноборони Британії розповіли подробиці атаки по хуситах

12 січня 2024 04:18
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Уляна Виноградова
Війна в Ємені - у Міноборони Британії розповіли подробиці атаки по хуситах
Міністерство оборони Великої Британії Фото: effectadvisory.com
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Уляна Виноградова

Британські війська для ударів по хуситах застосували чотири винищувачі, які запускали керовані бомби. Їх підтримував літак-заправник.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони Британії.

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"Сили коаліції визначили ключові об'єкти, залучені до атак по військових та цивільних кораблях, і погодилися провести ретельний скоординований удар, щоб зменшити можливості хуситів порушувати міжнародне право таким чином", — йдеться в заяві оборонного відомства.

В ударі брали участь чотири літаки Typhoon FGR4 ВПС Британії за підтримки танкера-дозаправника "Вояджер".

Винищувачі використовували керовані бомби Paveway IV для завдання точних ударів по двох об'єктах хуситів. Однією з них був майданчик у Бані на північному заході Ємену, який використовувався для запуску розвідувальних та ударних дронів.

"Іншим місцем, ураженим нашими літаками, був аеродром в Еббсі. Розвідка показала, що він використовувався для запуску як крилатих ракет, так і безпілотників над Червоним морем. Наші літаки виявили і мали кілька ключових цілей на аеродромі", — додали в Міноборони Британії.

При плануванні ударів особлива увага приділялася мінімізації будь-яких ризиків для цивільного населення. Детальні результати ударів оцінюються, але перші ознаки свідчать, що здатність хуситів загрожувати торговельному судноплавству підірвана.

Нагадаємо, вночі у п'ятницю, 12 січня, США і Великобританія завдали ударів по об'єктах у Ємені. Вони пов'язані із бойовиками-хуситами.

Також відомо, що президент США Джо Байден підтвердив удари по хуситах у Ємені.

Крім того, удари по хуситах підтвердив і прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак.

Великобританія
війна
ракетний удар

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