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В Минобороны Британии рассказали подробности атаки по хуситам

12 января 2024 04:18
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Ульяна Виноградова
Війна в Ємені - у Міноборони Британії розповіли подробиці атаки по хуситах
Министерство обороны Великобритании Фото: effectadvisory.com
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Ульяна Виноградова

Британские войска для ударов по хуситам применили четыре истребителя, запускавших управляемые бомбы. Их поддерживал самолет-заправщик.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Британии.

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"Силы коалиции определили ключевые объекты, вовлеченные в атаки по военным и гражданским кораблям, и согласились провести тщательный скоординированный удар, чтобы уменьшить возможности хуситов нарушать международное право таким образом", — говорится в заявлении оборонного ведомства.

В ударе участвовали четыре самолета Typhoon FGR4 ВВС Британии при поддержке танкера-дозаправщика "Вояджер".

Истребители использовали управляемые бомбы Paveway IV для нанесения точных ударов по двум объектам хуситов. Одной из них была площадка в Бане на северо-западе Йемена, которая использовалась для запуска разведывательных и ударных дронов.

"Другим местом, пораженным нашими самолетами, был аэродром в Эббсе. Разведка показала, что он использовался для запуска как крылатых ракет, так и беспилотников над Красным морем. Наши самолеты обнаружили и имели несколько ключевых целей на аэродроме", - добавили в Минобороны Британии.

При планировании ударов особое внимание уделялось минимизации каких-либо рисков для гражданского населения. Подробные результаты ударов оцениваются, но первые признаки свидетельствуют о том, что способность хуситов угрожать торговому судоходству взорвана.

Напомним, ночью в пятницу, 12 января, США и Великобритания нанесли удары по объектам в Йемене. Они связаны с боевиками-хуситами.

Также известно, что президент США Джо Байден подтвердил удары по хуситам в Йемене.

Кроме того, удары по хуситам подтвердил и премьер-министр Британии Риши Сунак.

Великобритания
война
ракетный удар

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