Удары по хуситам — РФ требует заседания Совета Безопасности ООН
Российские дипломаты созывают 12 января срочное заседание Совбеза ООН из-за ударов США и Британии по Йемену.
Об этом в ночь на пятницу, 12 января, сообщили российские официальные СМИ.
Для чего РФ созывает Совбез ООН
Причиной называются удары США и Великобритании по Йемену.
Отмечается, что РФ уже направила запрос на заседание СБ ООН на 12 января.
Война в Йемене — что известно
Ночью в пятницу, 12 января, США и Великобритания нанесли удары по объектам в Йемене. Они связаны с боевиками-хуситами.
Также известно, что президент США Джо Байден подтвердил удары по хуситам в Йемене.
Кроме того, удары по хуситам подтвердил и премьер-министр Британии Риши Сунак.
Британские войска для ударов по хуситам применили четыре истребителя, запускавших управляемые бомбы. Их поддерживал самолет-заправщик.
Напомним, на севере Йемена, которым правит шиитское движение "Ансар Алла", началась всеобщая мобилизация для участия боевиков на стороне палестинского сопротивления в секторе Газа.
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