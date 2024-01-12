Удары по хуситам — РФ требует заседания Совета Безопасности ООН

Штаб-квартира ООН. Фото: ООН

Российские дипломаты созывают 12 января срочное заседание Совбеза ООН из-за ударов США и Британии по Йемену.

Об этом в ночь на пятницу, 12 января, сообщили российские официальные СМИ.

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Причиной называются удары США и Великобритании по Йемену.

Отмечается, что РФ уже направила запрос на заседание СБ ООН на 12 января.

Война в Йемене — что известно

Ночью в пятницу, 12 января, США и Великобритания нанесли удары по объектам в Йемене. Они связаны с боевиками-хуситами.

Также известно, что президент США Джо Байден подтвердил удары по хуситам в Йемене.

Кроме того, удары по хуситам подтвердил и премьер-министр Британии Риши Сунак.

Британские войска для ударов по хуситам применили четыре истребителя, запускавших управляемые бомбы. Их поддерживал самолет-заправщик.

Напомним, на севере Йемена, которым правит шиитское движение "Ансар Алла", началась всеобщая мобилизация для участия боевиков на стороне палестинского сопротивления в секторе Газа.