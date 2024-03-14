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У Воронезькій області аварійно сів російський літак — яка причина

14 березня 2024 16:18
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
У Воронезькій області аварійно сів російський літак — яка причина
Російський літак Ан-12. Ілюстративне фото: Wikipedia
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У Воронезькій області Росії у четвер, 14 березня, військово-транспортний літак був змушений здійснили аварійну посадку. Відомо, що в Ан-12 виявили технічну несправність.

Про це пишуть російські ЗМІ.

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Відомо, що літак Ан-12 здійснив аварійну посадку на аеродромі у російському місті Борисоглєбськ Воронезької області.

За попередньою інформацією, причиною цього стала несправність стійки шасі.

Як пишуть місцеві ЗМІ, внаслідок інциденту нібито ніхто не постраждав.

Водночас російське МНС заявляло про загрозу ударів безпілотниками у Воронезькій області, яка межує з Бєлгородською. Там наразі тривають бойові дії російських добровольчих угруповань.

Нагадаємо, в аеропорту міста Сочі загорівся літак. За інформацією представників летовища, це були заплановані навчання.

Також ми писали, що в Бєлгородській області зазнав аварії літак ІЛ-76 під час заходу на посадку. Всі 15 людей на борту загинули внаслідок аварії.

Крім того, в Мурманській області РФ розбився вертоліт Мі-8. На борту перебували 20 людей, є загиблий та постраждалі.

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