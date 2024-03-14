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У Росії розбився гелікоптер Мі-8, є загиблий, — росЗМІ

14 березня 2024 04:23
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
У Росії розбився гелікоптер Мі-8, є загиблий, — росЗМІ
Вертоліт Мі-8. Фото: росЗМІ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Вертоліт Мі-8 розбився в російській Мурманській області. На борту перебували 20 людей, є загиблий та постраждалі.

Про це повідомляють росЗМІ в четвер, 14 березня.

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Що відомо про авіакатастрофу Мі-8 в Росії

Вертоліт із вахтовиками на борту зазнав авіакатастрофи в районі Кварцової гори в Магаданській області Російської Федерації.

"На борту Мі-8 було 20 людей. Попередньо один загинув і ще кілька постраждали. Причини аварії уточнюються", — розповіли в ЗМІ.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу SHOT
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу SHOT

Що відомо про гелікоптер Мі-8

Мі-8 — радянський багатоцільовий вертоліт, що з'явився на початку 1960-х років. Найбільш поширений у світі вертоліт з двома двигунами та один із наймасовіших гелікоптерів в історії авіації. Широко використовується в більш ніж у 50 країнах, зокрема в Індії, Китаї та Ірані, для виконання багатьох цивільних і військових завдань.

Вертоліт Мі-8
Вертоліт Мі-8. Фото: mil.gov.ua

Нагадаємо, що в російському місті Іваново у вівторок, 12 березня впав літак Іл-76. Внаслідок авіатрощі у різних частинах міста було видно клуби чорного диму. Пізніше з'явилися кадри з місця подій.

Також ми писали, що у Валуйках на Бєлгородщині ймовірно збили російський винищувач Су-34. Перед цим лунали потужні вибухи.

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