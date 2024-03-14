Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow В России разбился вертолет Ми-8, есть погибший, — росСМИ arrow

В России разбился вертолет Ми-8, есть погибший, — росСМИ

14 марта 2024 04:23
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
В России разбился вертолет Ми-8, есть погибший, — росСМИ
Вертолет Ми-8. Фото: росСМИ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Вертолет Ми-8 разбился в российской Мурманской области. На борту находились 20 человек, есть погибшие и пострадавшие.

Об этом сообщают РосСМИ в четверг, 14 марта.

Читайте также:

Что известно об авиакатастрофе Ми-8 в России

Вертолет с вахтовиками на борту подвергся авиакатастрофе в районе Кварцевой горы в Магаданской области Российской Федерации.

"На борту Ми-8 было 20 человек. Предварительно один погиб и еще несколько пострадали. Причины аварии уточняются", — рассказали в СМИ.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала SHOT
Скриншот сообщения из телеграмм-канала SHOT

Что известно о вертолете Ми-8

Ми-8 — советский многоцелевой вертолет, появившийся в начале 1960-х годов. Наиболее распространенный в мире вертолет с двумя двигателями и один из самых массовых вертолетов в истории авиации.

Широко используется в более чем 50 странах, в частности в Индии, Китае и Иране, для выполнения многих гражданских и военных задач.

Вертолет Ми-8
Вертолет Ми-8. Фото: mil.gov.ua

Напомним, что в российском городе Иваново во вторник, 12 марта упал самолет Ил-76. В результате авиатрощи в разных частях города были видны клубы черного дыма. Позже появились кадры с места событий.

Также мы писали, что в Валуйках на Белгородщине, вероятно, сбили российский истребитель Су-34. Перед этим раздавались мощные взрывы.

самолет
авиакатастрофа
люди
Россия
погибшие

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:27 Украинских пенсионеров обяжут стать на военный учет — кого коснется

9 марта 2024

13:48 Народный синоптик Диденко рассказала, когда в Украину вернется зима

1 марта 2024

12:23 Военные в Донецкой области присвоили и распродали три тонны продуктов, предназначенных для ВСУ

12 марта 2024

08:45 Лунин нашел новый клуб — готовится трансфер

5 марта 2024
Новость с фото

16:57 Украинцы публично "разнесли" выступление актеров "Квартала 95"

11 марта 2024

00:11 В Раде заявили, что Украина исчерпала свои финансовые ресурсы

9 марта 2024

00:52 Исключение из военного учета — кого могут снять и есть ли право возобновиться

4 марта 2024

00:36 Что делать, если в ТЦК требуют подписать документы об ознакомлении — ответ юриста

7 марта 2024

07:13 Алексей Суханов признался, сколько денег от него потребовали за украинское гражданство

6 марта 2024

06:10 Индексация пенсий в регионах — где и кому теперь платят на 800 грн больше