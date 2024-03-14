В России разбился вертолет Ми-8, есть погибший, — росСМИ

Вертолет Ми-8. Фото: росСМИ

Вертолет Ми-8 разбился в российской Мурманской области. На борту находились 20 человек, есть погибшие и пострадавшие.

Об этом сообщают РосСМИ в четверг, 14 марта.

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Вертолет с вахтовиками на борту подвергся авиакатастрофе в районе Кварцевой горы в Магаданской области Российской Федерации.

"На борту Ми-8 было 20 человек. Предварительно один погиб и еще несколько пострадали. Причины аварии уточняются", — рассказали в СМИ.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала SHOT

Что известно о вертолете Ми-8

Ми-8 — советский многоцелевой вертолет, появившийся в начале 1960-х годов. Наиболее распространенный в мире вертолет с двумя двигателями и один из самых массовых вертолетов в истории авиации.

Широко используется в более чем 50 странах, в частности в Индии, Китае и Иране, для выполнения многих гражданских и военных задач.

Вертолет Ми-8. Фото: mil.gov.ua

Напомним, что в российском городе Иваново во вторник, 12 марта упал самолет Ил-76. В результате авиатрощи в разных частях города были видны клубы черного дыма. Позже появились кадры с места событий.

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